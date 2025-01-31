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Nvidia平台上線DeepSeek

世界新聞網╱綜合報導
(路透)
(路透)

輝達（Nvidia，英偉達）在官方網站宣布，DeepSeek R1模型可作為NVIDIA NIM微服務預覽版使用。

中新社報導，輝達網站顯示，DeepSeek-R1模型已作為NVIDIA NIM微服務預覽版在輝達面向開發者的網站上發布。

目前，輝達面向開發者的網站已將DeepSeek R1模型納入「最受歡迎的模型」欄目，且已經可在NVIDIA NIM微服務上使用。

輝達網站介紹稱，DeepSeek R1模型是最先進、高效的大型語言模型，在推理、數學和編碼方面表現出色。完美示例，證明了加速計算對於代理AI推理的需求至關重要。

另據中國基金報報導，輝達官網發布消息顯示，DeepSeek-R1是一款具有先進推理能力的開源模型。與直接提供答案不同，像DeepSeek-R1這樣的推理模型會對一個問題進行多次推理，透過思考鏈、共識和搜尋方法來產生最佳答案。

輝達稱，執行這一系列推理過程（使用推理得出最佳答案）稱為測驗時間擴展。 DeepSeek-R1是此擴展定律的完美範例，證明了加速計算對於代理AI推理的需求至關重要。

為了幫助開發者安全地實驗這些功能並建立自己的專業代理，擁有6710億參數的DeepSeek-R1模型現已作為NVIDIA NIM微服務預覽版在build.nvidia.com上線。 DeepSeek-R1 NIM微服務可以在單一NVIDIA HGX H200系統上實現每秒3872個Token的處理能力。

(取自Nvidia官網)
(取自Nvidia官網)

DeepSeek 輝達 AI

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