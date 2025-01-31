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CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

中央社舊金山31日專電
輝達執行長黃仁勳今天與川普碰面。（路透）
輝達執行長黃仁勳今天與川普碰面。（路透）

在美國考慮收緊AI晶片出口管制、中國DeepSeek事件延燒之際，輝達執行長黃仁勳今天與川普碰面。美國媒體指出，兩人預計討論美國的AI政策、DeepSeek，還有美國對本土晶片製造投資等議題。

這是美國總總川普（Donald Trump）1月20日上任後首次與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會晤。美國財經媒體CNBC報導，消息人士表示，這次會面更被視為是川普與黃仁勳相互認識彼此的契機。川普就職當天，黃仁勳在輝達位於中國的辦公室。

CNBC指出，黃仁勳今天在華盛頓，預計將在下午與川普會面，根據知情人士，兩人主要將討論「美國人工智慧（AI）政策」；另外，近期引發美股震盪、科技圈關注的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）也可能是討論議題之一。

白宮官員向路透社證實兩人將會面。「金融時報」（Financial Times）則引述知情人士指出，早在DeepSeek的AI模型引發震撼前，「川黃會」就已經安排好。

兩人有許多議題要討論；輝達已成為美國市值前三大企業，全球對AI晶片需求增加，輝達面臨多項監管挑戰。

CNBC證實，白宮目前正在評估美國對中國的晶片出口管制措施。

CNBC另指出，兩人也可能就拜登（Joe Biden）政府卸任前宣布的「人工智慧技術擴散框架」（Framework for Artificial Intelligence Diffusion）進行討論。這項法規擴大管制AI晶片流向海外，引起輝達和超微（AMD）的強烈反應。

這項法規預計將於今年生效，但川普擁有推翻法規的權力。

消息人士透露，黃仁勳和川普還預計討論美國本土晶片製造投資，由於美國商務部正計劃重新調整拜登政府的「晶片法案」（CHIPS Act），這項法案補助英特爾（Intel）和台積電等企業在美國建造晶圓廠。目前輝達大部分晶片是在台灣台積電進行生產。

彭博（Bloomberg News）日前報導，川普政府正考慮收緊輝達晶片銷往中國的管制，可能將銷售管制擴大至輝達給中國的H20晶片。

美國聯邦眾議院共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）已致信給白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz），呼籲川普政府考慮收緊對輝達AI晶片的出口管制，並表示DeepSeek依賴這些晶片。

晶片 輝達 川普

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