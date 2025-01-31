我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

空難震撼美滑冰界 菁英選手、社群知名小姊妹都喪生

川普關稅期限在即 共和黨部分議員憂選區受衝擊

中央社華盛頓31日綜合外電報導
南達科他州共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）。路透
南達科他州共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）。路透

美國共和黨籍總統川普於2024年大選競選期間誓言對華府親密盟邦在內國家的進口商品徵收高關稅，部分共和黨國會議員擔心，川普此舉恐對他們選區的經濟造成潛在打擊。

川普（Donald Trump）自訂要對加拿大和墨西哥進口商品課徵25%關稅，以及對中國進口商品加徵關稅的2月1日大限在即。此舉不但可能推升進口商品的價格，也提高報復性關稅重創美國出口的風險。

路透報導，美國國會的共和黨議員在提及這些風險的疑慮時小心翼翼，避免直接批評川普的決策。

來自農業重鎮南達科他州的共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）告訴路透：「我不太支持全面普遍性關稅，因為在某些情況下，會對我們州至關重要的農業社群造成影響。」他指出，川普可能徵收的關稅水準「尚未拍板定案」。

根據路透分析美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的資料，美國境內有39個州視加拿大和墨西哥為最重要的出口市場，南達科他州是其中之一。

川普2024年總統大選在這39州中贏得26州，其中16州對加拿大或墨西哥年出口額都超過5億美元。加拿大和墨西哥是美國主要出口市場，美國對加墨兩國的年出口額分別超過3540億美元和3220億美元。

共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）表示，川普「絕對」應該威脅對墨西哥課徵關稅作為施壓手段，來遏阻強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和移民進入美國，並要讓加拿大增加對北大西洋公約組織（NATO）的防務支出。

但提里斯的選區北卡羅來納州每年對加拿大出口額超過7億美元；他指出，關稅可能引發物價上揚，必須非常謹慎。

愛荷華州參議員葛拉斯理（Chuck Grassley）則表示，他抱持靜觀其變的態度。愛荷華州農產品年出口額超過160億美元。

他說道：「通常我會更強力表達自己的意見，因為我支持自由貿易。過去自由貿易派在國會占多數時，我曾是多數派陣營，但如今我淪為少數陣營。」

關稅 川普 加拿大

上一則

川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑

延伸閱讀

川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑

川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑
柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油

柏根獲美參院確認為內政部長 將助川普開採石油
孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂

孫正義與OpenAI執行長見完川普後 2/3將會日相石破茂
川普預定31日會黃仁勳 擬擴大限制AI晶片銷往中國

川普預定31日會黃仁勳 擬擴大限制AI晶片銷往中國

熱門新聞

美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
哥倫比亞與美國達成遣返移民協議，川普（右）26日晚間取消對哥倫比亞的報復性關稅。左為哥倫比亞總統裴卓。(路透、美聯社)

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

2025-01-26 22:56
川普總統25日在自賭城拉斯維加斯飛返佛州邁阿密的總統專機「空軍一號」上，接受媒體訪問。(美聯社)

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

2025-01-27 05:00

超人氣

更多 >
不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況
海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返

海量ICE空降南加 白宮線人：執行史上最大規模遣返
4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港