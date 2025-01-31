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哥倫比亞總統裴卓對滯美無證客喊話，呼籲「立即返國」

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哥倫比亞總統裴卓對滯美無證客喊話 呼籲「立即返國」

記者顏伶如／即時報導
哥倫比亞空軍軍機本周已從美國將遭到遣返的無證移民載回哥國首都波哥大。法新社
哥倫比亞空軍軍機本周已從美國將遭到遣返的無證移民載回哥國首都波哥大。法新社

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)31日對於在美國非法居留的哥國無證移民喊話，呼籲馬上辭掉工作且「立即返國」。裴卓在社群網站X發表聲明指出，哥國社會繁榮部(Department of Social Prosperity)將讓返鄉哥國人民提供參與旗下計畫的點數福利。

國家廣播公司(NBC)報導，哥倫比亞空軍軍機本周已從美國將遭到遣返的無證移民載回哥國首都波哥大(Bogota)。上個周末，裴卓避開與美國差點爆發的關稅戰，同意接受美國的無證移民遣返班機。

另一方面，紐約時報報導，川普總統上台後擴大查緝無證移民，造成寒蟬效應連以「庇護城市」自居的洛杉磯、舊金山等地移民社區學校、商店、教會都變得冷清，不少移民害怕到覺得「到處都是移民局幹員」。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)移民倡議團體「擁抱所有拉丁聲音」(Embrace All Latino Voices)執行主任賈西亞(Patrick Garcia)說，移民之間疑神疑鬼的恐慌程度幾乎失控。

賈西亞表示，某些移民開始討論自行返回祖國。

紐約時報分析，嚴格限縮移民政策的支持者認為，鐵腕手段有助於非法居留者自行離開，達到「自我遣返」(Self-deportation)的效果。

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)曾說，希望無證移民能決定離開美國。他說：「對於非法居留者來說，自行回國，放棄美國，才是明智之舉。」

曾任歐巴馬政府國土安全部代理法務長的桑威格(John Sandweg)說，川普策略非常明確，「製造一種令人懼怕的氛圍，以便達到讓無證移民自我遣返的目的」。

移民 遣返 紐約時報

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