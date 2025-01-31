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馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

記者顏伶如／即時報導
美國財政部。路透
美國財政部。路透

華盛頓郵報31日報導，三名消息人士指出，科技富豪馬斯克(Elon Musk)手下企圖插手規模數兆元、具有高度敏感的政府年度撥款機制，結果跟財政部代理部長的萊布里克(David A. Lebryk)爆發衝突，萊布里克憤而辭職。萊布里克是財政部事務官最高層級，在財政部無黨派單位有數十年資歷，上周獲川普總統任命為代理部長，直到新任財長貝森特(Scott Bessent)任命案27日在參議院通過。

消息人士說，自從大選過後，馬斯克領導的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)人員便要求查看財政部撥款系統，川普就職後又再度提出要求。

報導指出，隸屬於財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service)的撥款系統具有高度敏感，僅少數職業文官擁有登入權限，掌握每年6兆多元為全國家庭、企業與其他機構撥款的功能，包括社安金發放、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)福利、聯邦員工支薪、政府包商付款、補助項目、退稅等。

報導指出，馬斯克手下與萊布里克爆發衝突，凸顯馬斯克與聯邦官僚之間的抗爭，在川普上台第二周更趨白熱化。馬斯克忙著在聯邦政府內部核心安插親信以取得掌控權，已派盟友進入聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)、聯邦總務署(General Services Administration)。

政府效率部成立宗旨原為非政府的諮詢機構，但川普上台後已經完全取代白宮的美國數位服務小組(U.S. Digital Service)。

根據川普簽署行政命令，政府效率部對所有聯邦機關非機密資料、軟體系統與資訊系統都均有「全面且立即」(full and prompt)取得權限，財政部財政服務局撥款系統也包括在內。

前總統歐巴馬任內財政部助理部長馬瑟爾(Mark Mazur)說，財政部的撥款系統就像國家的「支票簿」，政府效率部人員想要透過撥款系統達到政治目的，如此手段前所未見。

馬瑟爾說，撥款機制屬於機械式任務，只要時間一到就發放社安金或為包商付款，「所有工作就是款項到期便按時撥款，與黨派立場向來無關」。

財政部 馬斯克 川普

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