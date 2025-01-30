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馬斯克跳過官員主導聯邦員工「優離優退」內容恐違法

記者顏伶如／即時報導
馬斯克。（美聯社）
馬斯克。（美聯社）

華盛頓郵報報導，知情人士指出，川普政府本周公布的聯邦員工優離優退方案是由科技富豪馬斯克(Elon Musk)主導，跳過數名重要主管官員；方案曝光後遭到政府內部與外部法律專家同聲批評明顯觸犯聯邦法律，聯邦員工幾乎沒有保障。

報導指出，獲川普任命掌理諮詢機構「政府效率部」(DOGE)的馬斯克，對於川普政府具有龐大影響力，在聯邦員工優離優退案裡展現淋漓盡致。透過電郵於28日晚間發給大約230萬名聯邦員工的優離優退通知，某些川普幕僚事先都被蒙在鼓裡，包括主管預算、人事的白宮官員。

優離優退方案稱聯邦員工現在辭職將可領到9月30日為止的薪水，不必回到辦公室上班，還能行政休假(administrative leave)，但不少聯邦員工擔心，服務機構並不會履行方案描述的承諾。

知情人士說，優惠優離方案草擬過程中並未諮詢白宮預算辦公室首長或職業文官，聯邦人事管理局職業文官均未參與計畫。聯邦員工薪水是由聯邦機關支出，不是聯邦人事管理局，優離優退方案的支薪提議能否兌現，遭到法律專家質疑。

消息人士說，川普上台後，馬斯克迅速掌握身為獨立機構的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management，OPM)，直接發布命令要求執行。馬斯克24日造訪聯邦人事管理局，馬斯克長期以來幾名重要心腹都被安插在位於華府市中心區的聯邦人事管理局辦公室，包括協助馬斯克買下推特(Twitter)的阿姆斯壯(Anthony Armstrong)、馬斯克太空探索科技公司(SpaceX)人事主管畢爾德(Brian Bjelde)以及馬斯克人工智慧(AI)新創公司xAI主管史卡列斯(Amanda Scales)。

馬斯克團隊從電郵帳號[email protected]發信給多個部門的聯邦員工，如此作法在上周之前並不存在。

報導指出，川普大選過後任命馬斯克掌理「政府效率部」，當時「政府效率部」的定義是為白宮與國會提供不具法律約束力( nonbinding)的建議。然而，馬斯克實際上則插手聯邦政府，不但要大量縮編人力，還有更多改革措施將陸續推出。

除了人事管理局之外，馬斯克盟友如今已掌理白宮的美國數位服務小組(U.S. Digital Service)，機構名稱則在川普行政命令下改為「美國政府效率部服務小組」(U.S. DOGE Service)。馬斯克幕僚對服務小組現任員工一一面試，詢問對政府效率部的看法，並且要求員工接受測驗是否會寫電腦程式。

聯邦總務署(General Services Administration，GSA)科技改革服務處(Technology Transformation Services)新任處長，是曾經在馬斯克電動車公司特斯拉(Tesla)工作8年的事業夥伴。

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