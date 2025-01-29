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準商務部長：將阻北京取得Nvidia晶片 徵關稅遏中國科技

中央社華盛頓29日專電
盧特尼克29日出席參議院委員會確認聽證會。（歐新社）
盧特尼克29日出席參議院委員會確認聽證會。（歐新社）

美國準商務部長盧特尼克今天表示，DeepSeek使用美國AI模型和及輝達公司（Nvidia）的晶片進行開發，他將會阻止這項行為，並徵關稅阻止中國科技發展。

盧特尼克（Howard Lutnick）上午在參議院人事聽證會上發表上述看法，並強調將透過關稅來強化美國商務部工業和安全局（BIS）的權力，以阻止中國的科技發展。

他說，中國只關心自己，試圖傷害美國。美國因此需要自我保護，推動創新，停止協助中國。如果中國想和美國競爭，就讓他們競爭，「但停止利用我們的工具來與我們競爭。所以我在這方面會非常強硬」。

在前任總統拜登執政下，美國商務部針對量子運算與半導體製造等關鍵技術加強出口管制，目標對準中國等競爭對手。

川普2.0對此立場可能更加嚴苛，尤其中國的深度求索（DeepSeek）標榜低成本也能訓練出強大人工智慧（AI）模型，顛覆AI訓練不能沒有精密昂貴晶片的刻板印象後，川普已經下令各相關機構檢視出口管制是否出現漏洞。

華爾街出身的盧特尼克被提名執掌規模較小的商務部，旨在提振美國產業，於扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中扮演關鍵角色。

盧特尼克已表達支持川普對中國進口貨課徵60%關稅，及對所有其他進口貨課徵10%關稅。1140130

商務部 關稅 川普

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