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擁抱新媒體 白宮簡報室開放網紅採訪

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮。(美聯社)
美國白宮。(美聯社)

美國總統川普上台後，白宮28日舉行首場公開記者會，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，白宮從今以後除了開放傳統媒體，同時也開放給獨立記者、網紅（influencer）等採訪。

李威特指出，川普政府的白宮將與所有媒體平台和人物對話，不只是傳統媒體，尤其有民調顯示，美國人民對於大眾媒體的信任度到達歷史新低。

李威特說，上百萬名美國人，特別是年輕人，已改從播客（podcast）、部落格（blog）、社群媒體（social media）和其他獨立平台等獲取新聞資訊；李威特說，白宮必須適應新的媒體現況。

李威特說，白宮堅信美國憲法「第一修正案」，這也是為什麼，她的團隊正積極恢復440名記者的記者證，並指出，這些人的記者證被前任政府錯誤地撤銷。

李威特說，白宮記者簡報室（briefing room）未來將開放給新媒體，歡迎任何製作新聞相關內容的獨立記者、播客主（podcaster）、網紅和內容製作者（content creator）申請採訪證件。

此外，李威特也指出，過去在白宮記者簡報室，預留給發言人團隊的座位，將交給新媒體。

白宮 川普 民調

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