「取消出生公民權」遇阻 白宮準備官司打到最高法院

美國總統川普日前簽署取消出生公民權的行政命令，擬禁止非法移民和短期居留者在美國出生的子女取得美國公民權，不過遭到聯邦法官阻止。（美聯社）

美國總統川普 上任後，簽署行政命令終止「出生公民權」，遭到聯邦法官阻止；白宮 28日表示，政府已提出上訴，也準備好要一路打官司到最高法院。

川普上任後簽署行政命令，不再承認美國出生的小孩即自動獲得美國公民權；行政命令指出，憲法第14修正案不擴及在美國出生，但未受美國管轄者。

該行政命令原訂2月19日生效，不過美國22個州和地區的總檢察長提起訴訟，主張川普的行政命令違憲；一名聯邦法官在23日暫時阻止了行政命令。

川普上台後，白宮28日舉行首場公開記者會，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，22位總檢察長和聯邦法官的想法與政府不同；李威特指出，川普政府相信「出生公民權是違憲的」。

李威特說，非法移民 進到美國所產下的孩子，不受到美國司法管轄。

李威特指出，政府已經向訴訟提出上訴，也準備好在必要時一路打官司到最高法院（Supreme Court）；李威特表示，川普相信取消出生公民權是保護國家和邊境必需的一步。

此外，根據有線電視新聞網（CNN）報導，曾在南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）經營「快樂寶寶」（USA Happy Baby Inc）月子中心的華人董晶（Jing Dong）因向中國孕婦提供服務，幫助她們的孩子獲得美國出生公民身分，去年9月被判有罪之後，法官27日判處董晶41個月有期徒刑。