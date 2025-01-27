掃蕩無證客連原住民也拘留 納瓦霍族部落人心惶惶

納瓦霍人在亞利桑納州的納瓦霍族保留地放羊。（美聯社檔案照）

納瓦霍族部落(Navajo Nation)領袖指出，自從22日以來，亞利桑納州、新墨西哥州 累計至少15名美洲原住民 在聯邦幹員掃蕩無證移民 行動中，在住家或工作地點遭到盤問或拘留，並且要求出示公民證件。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)查緝無證移民時連原住民也拘留的消息傳出之後，亞利桑納州與新墨西哥州原住民部落人心惶惶。納瓦霍族部落議會(Navajo Nation Council)發言人庫爾利(Crystalyne Curley)對CNN表示，納瓦霍與其他部落遭拘留的具體人數目前仍不清楚，原住民是被移民局幹員或其他聯邦機關帶走，也有待確認。

納瓦霍部落酋長奈葛倫(Buu Nygren)24日在新聞稿中說，納瓦霍族部落主管已與國土安全部、亞利桑納州州長、新墨西哥州州長以及移民局聯繫，要求處理原住民在無證移民掃蕩行動裡被帶走的問題。

奈葛倫說，聯邦機關在美國西南部擴大查緝無證移民之後，辦公室接到多件納瓦霍原住民遭聯邦人員不當對待的投訴，某些案例甚至造成身心創傷。

納瓦霍部落華府辦公室(Navajo Nation Washington Office)執行主艾斯丁(Justin Ahasteen)則表示，部落成員被移民局帶走的消息，迄今還無法證實。

艾斯丁說，一名納瓦霍部落成員在鳳凰城遇到無證移民掃蕩行動，但事件屬於「不巧遇到」(wrong place, wrong time)的狀況。他說，部落成員向聯邦人員出示部落身分證，拘留期間遭到盤問，但不是移民局查緝目標，後來便獲得釋放。

擁有納瓦霍血統的亞利桑納州州參議員哈塔瑟里(Theresa Hatathlie)對CNN指出，辦公室接到一名納瓦霍婦女的家屬投訴指出，婦人位於史考特岱爾(Scottsdale)上班地點，22日早晨出現無證客掃蕩行動，聯邦幹員要求出示原住民身分證件。

哈塔瑟里說，這名婦人與另外7名原住民被要求在白色貨車後排隊，遭盤問兩小時，無法使用手機或其他方式聯絡家人。哈塔瑟里說，無法確認是否是移民局行動，向移民局求證時得到回應是根據移民局慣例，對於掃蕩行動向來不做評論。

哈塔瑟里說，這名婦人後來獲准透過手機傳送簡訊給家人，家人則把印地安血統出生證明(Certificate of Degree of Indian Blood，CDIB)拍照回傳，婦人才得以離開，至於其他7名遭到盤查的原住民下場如何，則不清楚。

庫爾利說，原住民部落瀰漫恐懼氣氛，覺得身處土生土長、世代祖先居住的國家都缺乏安全感。