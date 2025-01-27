我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國DeepSeek高性價比嚇壞投資人 Nvidia重挫10%

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

掃蕩無證客連原住民也拘留 納瓦霍族部落人心惶惶

記者顏伶如／即時報導
納瓦霍人在亞利桑納州的納瓦霍族保留地放羊。（美聯社檔案照）
納瓦霍人在亞利桑納州的納瓦霍族保留地放羊。（美聯社檔案照）

納瓦霍族部落(Navajo Nation)領袖指出，自從22日以來，亞利桑納州、新墨西哥州累計至少15名美洲原住民在聯邦幹員掃蕩無證移民行動中，在住家或工作地點遭到盤問或拘留，並且要求出示公民證件。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)查緝無證移民時連原住民也拘留的消息傳出之後，亞利桑納州與新墨西哥州原住民部落人心惶惶。納瓦霍族部落議會(Navajo Nation Council)發言人庫爾利(Crystalyne Curley)對CNN表示，納瓦霍與其他部落遭拘留的具體人數目前仍不清楚，原住民是被移民局幹員或其他聯邦機關帶走，也有待確認。

納瓦霍部落酋長奈葛倫(Buu Nygren)24日在新聞稿中說，納瓦霍族部落主管已與國土安全部、亞利桑納州州長、新墨西哥州州長以及移民局聯繫，要求處理原住民在無證移民掃蕩行動裡被帶走的問題。

奈葛倫說，聯邦機關在美國西南部擴大查緝無證移民之後，辦公室接到多件納瓦霍原住民遭聯邦人員不當對待的投訴，某些案例甚至造成身心創傷。

納瓦霍部落華府辦公室(Navajo Nation Washington Office)執行主艾斯丁(Justin Ahasteen)則表示，部落成員被移民局帶走的消息，迄今還無法證實。

艾斯丁說，一名納瓦霍部落成員在鳳凰城遇到無證移民掃蕩行動，但事件屬於「不巧遇到」(wrong place, wrong time)的狀況。他說，部落成員向聯邦人員出示部落身分證，拘留期間遭到盤問，但不是移民局查緝目標，後來便獲得釋放。

擁有納瓦霍血統的亞利桑納州州參議員哈塔瑟里(Theresa Hatathlie)對CNN指出，辦公室接到一名納瓦霍婦女的家屬投訴指出，婦人位於史考特岱爾(Scottsdale)上班地點，22日早晨出現無證客掃蕩行動，聯邦幹員要求出示原住民身分證件。

哈塔瑟里說，這名婦人與另外7名原住民被要求在白色貨車後排隊，遭盤問兩小時，無法使用手機或其他方式聯絡家人。哈塔瑟里說，無法確認是否是移民局行動，向移民局求證時得到回應是根據移民局慣例，對於掃蕩行動向來不做評論。

哈塔瑟里說，這名婦人後來獲准透過手機傳送簡訊給家人，家人則把印地安血統出生證明(Certificate of Degree of Indian Blood，CDIB)拍照回傳，婦人才得以離開，至於其他7名遭到盤查的原住民下場如何，則不清楚。

庫爾利說，原住民部落瀰漫恐懼氣氛，覺得身處土生土長、世代祖先居住的國家都缺乏安全感。

移民 原住民 新墨西哥州

上一則

「水漫金山」川普上任首周巨量行政令淹沒政府 再推施政藍圖細節

下一則

新聞周刊：川普對哥倫比亞掀貿易戰，意在警告其他國家

延伸閱讀

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學
律師：若犯家暴等3罪 持綠卡也可能被驅逐出境

律師：若犯家暴等3罪 持綠卡也可能被驅逐出境
曾收容最多避遣返移民 費城教堂尋找對策

曾收容最多避遣返移民 費城教堂尋找對策
持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險

持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？