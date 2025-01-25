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美新防長走馬上任 矢言與盟友合作阻中國侵略印太

中央社華盛頓25日專電
赫塞斯走馬上任。（歐新社）
赫塞斯走馬上任。（歐新社）

美國新防長赫格塞斯今天宣示就職後，即發信給部隊重申川普「以實力促成和平」的核心思維，並表示將與盟友及夥伴合作，阻止共產中國在印太區域的侵略。他1月初於書面答詢中提到，將堅持長期政策，維護台海和平。

赫格塞斯（Pete Hegseth）中午在致部隊的訊息中說，美國總統川普（Donald Trump）給五角大廈「以實力促成和平」的明確使命，國防部將透過恢復戰士精神、重建軍隊及嚇阻力達成。

他表示，未來將重振國防工業基礎、改革採購流程、通過財務稽核以及迅速部署新興科技。美軍仍將是世界上最強、最具殺傷力的軍隊。

赫格塞斯指出，五角大廈將透過保衛祖國來重塑威懾力，也將支持總統的優先目標，即負責任地結束戰爭，及重新聚焦主要威脅。這些目標都將以殺傷力、用人唯才、問責制、標準及備戰為重點來完成。

台海軍力平衡狀態，及美國對台軍事援助優先順序方面，赫格塞斯在1月6日提交給軍事委員會書面答詢中提到，「美國可以透過維持我們支持台海和平穩定的長期政策，來協助防止誤判」。

軍委會詢問美國是否應在中國犯台時出兵協防台灣，赫格塞斯回應，美國目前維持的長期承諾已在「台灣關係法」、美中三個聯合公報及「六項保證」中概述。

他也提到，美中兩軍對話在減少誤判及誤讀上可以發揮作用，「不過意圖可能無法透過對話來正確傳達」，且「中國共產黨是美國最重大的安全挑戰」。

現年44歲的赫格塞斯曾加入陸軍國民兵（Army National Guard），也曾擔任福斯新聞台（Fox News）節目主持人，他承諾為國防部帶來重大變革。但任命聽證會對他的領導能力進行密切檢視及激烈辯論後，他缺乏管理大型組織的經驗、品行和對女性參與戰鬥的看法受到嚴重質疑。

赫格塞斯還被控酗酒及在退伍軍人組織中財務管理不當。他承認曾犯下財務錯誤，但否認有不法行為。他的人事案昨天以1票之差驚險過關。

五角大廈 國防部 川普

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