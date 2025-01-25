我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院批准諾姆出任國安部長 助川普打擊非法移民

川普午夜「大清洗」一口氣開除17名督察長

英媒稱中國疑滲透日本沖繩：若台海有事 牽制美日行動

中央社倫敦25日專電
圖為日本沖繩島南部美國空軍嘉手納基地。(路透)
圖為日本沖繩島南部美國空軍嘉手納基地。(路透)

英國「每日電訊報」報導，有跡象透露，北京正試圖透過宣傳、外交行動等途徑「無聲入侵」日本沖繩，為未來可能的進犯台灣行動預先鋪陳有利的政治和軍事形勢。

沖繩距台灣不到750公里，境內有近3萬美國駐軍，預期將在「台海有事」時，在日本自衛隊支援下扮演關鍵角色。

每日電訊報（Daily Telegraph）25日發自東京的報導提到，分析家指出，為削弱美日行動能力，中方手段之一是在沖繩當地居民與日本中央政府之間挑起爭端，包括渲染在地經濟問題，以及炒作1879年日本兼併琉球等歷史恩怨。

中國官媒也把握每次機會，宣傳美軍在沖繩的暴行，或者積極凸顯沖繩面積雖僅占日本領土約0.6%，逾70%駐日美軍基地和設施卻集中在當地。

同時，在中文社群媒體也可看到許多宣傳影片，內容主張多數沖繩居民支持獨立。

另一方面，中方策劃在中國的大連海事大學設立「琉球研究中心」，去年9月在一場該中心的籌備會暨「琉球問題」研討會上，中國海洋法學會會長、前聯合國國際海洋法法庭法官高之國宣稱，「琉球問題」事關中國「國家安全和祖國統一」，具深刻政治與歷史意義，需要提前做好各種風險預備方案和應對措施。

日本媒體曾報導，北京也透過官員訪問、外交人事布局等方式，企圖拉攏沖繩。

其中，每日電訊報援引日本雜誌「週刊現代」報導指出，中國駐福岡總領事楊慶東的任命別具意義，他除了曾在6個月內二度造訪沖繩，過去並曾任職中國外交部涉外安全事務司，且掛職涉及南海事務的海南省三沙市副市長。

儘管相關說法未經證實，每日電訊報表示，日本許多人相信中方持續煽動沖繩（琉球）獨立運動，包括提供資金。

獨立運動人士否認接受北京資助，雖然他們幾乎可以確定，中國寧可看到一個沒有美國駐軍，也沒有日本自衛隊的獨立琉球國。

沖繩縣知事玉城丹尼2023年夏季訪問中國時，曾接受中國外宣官媒「環球時報」採訪，表達對與中國在文化、經濟等領域強化往來的支持，並提到在第二次世界大戰後，沖繩居民的基本權利遭侵犯，所有沖繩人都誠心希望沖繩勿再被迫成為戰場。

每日電訊報報導，嘉利吉俱樂部（舊名為琉球獨立黨）黨魁屋良朝助強烈反對關於沖繩（琉球）獨立，就會一夕之間淪為中國附庸國的說法。屋良朝助說，由於日益擔憂台海可能爆發戰爭，越來越多沖繩人傾向支持沖繩獨立。

報導提到，2022年5月一項民意調查結果顯示，支持即刻取得完全獨立的沖繩居民約3%，支持取得更大自治權的沖繩居民則多達48%，較5年前的32%明顯增加。

屋良朝助指出，民眾對「溫和獨立」（取得更大自治權）的支持大幅增加，而反對琉球獨立運動的人常聲稱中國已滲透沖繩並與在地人合作，這樣的說法僅是「妄想」。

屋良朝助強調，相關人士未能提出證據支持「中國滲透」說法，包括日本的安全單位。

他說，獨立的琉球無需憂懼來自中國的軍事和經濟壓力，雙方可以合作。他談到，強行全面控制琉球的是日本，不是中國。

他並預期中國將向獨立的琉球提供經貿支持；他稱琉球也可建立休閒娛樂中心，歡迎區域內各國軍事人員前往「同樂」，促進中國、北韓及其他國家的相互理解。

對此，日本防衛省防衛研究所中國研究室長増田雅之表示，屋良朝助太天真。

根據増田雅之，有越來越多消息提及中國正對沖繩進行「無聲入侵」；中國國家主席習近平有時也會談到支持「沖繩主張」。中方不見得會明確使用「獨立」一詞，但往往會推廣沖繩與中國「具獨特且共享的歷史與文化連結」的想法。

増田雅之提到，相關討論在中國官媒越來越常出現，日本對此也日益擔憂。他稱屋良朝助的構想既極端也不實際，特別是涉及中國軍隊訪問的部分。

日本 北韓 社群媒體

上一則

魯比歐與越南外長通話談南海問題 盼解決貿易失衡

下一則

川普動用行政權 恢復多項反墮胎措施

延伸閱讀

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 達人分享3解決方法

日本旅遊行李箱壞了要怎麼丟？ 達人分享3解決方法
性朝貢案延燒 中居正廣賠款引退 富士台恐陷破產危機

性朝貢案延燒 中居正廣賠款引退 富士台恐陷破產危機
箱根日式花園攝影展 「邂逅之美」詮釋一期一會

箱根日式花園攝影展 「邂逅之美」詮釋一期一會
吸引日年輕消費者 中國平板電視在日本市佔率首超5成

吸引日年輕消費者 中國平板電視在日本市佔率首超5成

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭