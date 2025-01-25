參院批准諾姆出任國安部長 將助川普打擊非法移民
美聯社報導，參議院25日批准南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)出任國土安全部長，她將負責管理一個對國家安全和川普總統打擊非法移民的計畫至關重要的龐大機構。
共和黨周六繼續推動參議院工作，以任命川普國家安全團隊的最新成員。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在24日晚上的一場戲劇性的決勝投票中獲得確認。參議院將於27日（星期一）晚間就貝森特 (Scott Bessent) 出任財政部長的任命進行投票。
諾姆是川普的盟友，目前正擔任第二任州長。諾姆承諾會徹底改變拜登政府的國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的政策，遏止非法移民及驅逐數以百萬計的無證移民，上任後優先驅逐有犯罪紀錄的無證客，之後是那些已收到驅逐令的人。
她也會終止拜登政府處理尋求庇護者入境事宜的應用程式CBP One、減少人道主義庇護，減少對一些國家的國民給予臨時保護，也會恢復川普首個任期時的政策，尋求庇護者必須在墨西哥等待美國移民法庭聆訊。共和黨人對她領導邊境安全和移民執法的決心表示有信心。
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