參院批准諾姆出任國安部長 將助川普打擊非法移民

諾姆出席參院聽證的檔案照。（路透）

美聯社報導，參議院 25日批准南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)出任國土安全部長，她將負責管理一個對國家安全和川普 總統打擊非法移民 的計畫至關重要的龐大機構。

共和黨周六繼續推動參議院工作，以任命川普國家安全團隊的最新成員。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在24日晚上的一場戲劇性的決勝投票中獲得確認。參議院將於27日（星期一）晚間就貝森特 (Scott Bessent) 出任財政部長的任命進行投票。

諾姆是川普的盟友，目前正擔任第二任州長。諾姆承諾會徹底改變拜登政府的國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的政策，遏止非法移民及驅逐數以百萬計的無證移民，上任後優先驅逐有犯罪紀錄的無證客，之後是那些已收到驅逐令的人。

她也會終止拜登政府處理尋求庇護者入境事宜的應用程式CBP One、減少人道主義庇護，減少對一些國家的國民給予臨時保護，也會恢復川普首個任期時的政策，尋求庇護者必須在墨西哥等待美國移民法庭聆訊。共和黨人對她領導邊境安全和移民執法的決心表示有信心。