排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

美國海岸防衛隊前司令法根上將2022年6月1日出席指揮交接儀式。資料照片。美聯社

美國總統川普 20日宣誓就職，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）司令琳達．法根（Linda Fagan）上將隨即遭到解職。根據紐約時報的報導，法根上將是在就職日晚間慶祝川普就任總司令的舞會上，得知了自己丟官的消息。

法根於2022年獲前總統拜登提名出任海岸防衛隊第27位司令，除了是第一位女性司令，也是美軍六大軍種的第一位女性首長，卻被川普政府的國土安全部代理部長解除職務，稱她領導能力不足、行動失敗且無力推進海岸防衛隊的戰略目標，還有一項罪名是過分注重多元、平等、共融（DEI）措施。

紐時25日的一篇專題報導披露，一位軍方官員表示，法根是在就職日當晚得知自己已被開除；當時，她正在總司令舞會（Commander in Chief Ball）上，等著與川普合影。

記者試圖聯繫法根發表評論，但沒有成功。野獸日報指出，法根遭到開除對海岸防衛隊造成了巨大衝擊，前司令艾倫（Thad Allen）上將就在發給媒體的聲明批評，法根遭免職不是表現的問題，「這是政治表演，應該引起現在與未來軍方領袖的極大關注」。

此外，美國聯邦參議院24日晚間表決了國防部長被提名人赫塞斯 （Pete Hegseth）的人事任命案，雖然共和黨掌握了53席，但有3人造反，最後由兼任參院議長的新科副總統范斯打破僵局，讓赫塞斯以51票對50票的一票之差驚險過關。

紐時與美聯社指出，赫塞斯曾批評了五角大廈 領導階層的共融舉措，還在播客說「我們不應讓女性參與戰鬥崗位」，但後來受訪時修正了立場，稱「如果我們制訂了正確的標準，而且女性符合這個標準，那收到了，上吧」。赫塞斯在人事聽證會面對參議員質問時解釋，「寫書不同於擔任國防部長」。

不過，赫塞斯在著作提到了參謀首長聯席會議（JCS）第一位女性成員、海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）上將，評為「另一位缺乏經驗的第一」，也呼籲開除JCS主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將。紐時指出，隨著川普的新團隊入主五角大廈，其他資深軍官也正屏息以待，看看自己是否將面臨相同的命運。