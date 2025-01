美國前副總統賀錦麗20日參訪加州阿爾塔迪納一個消防局後發表談話。路透

美國前副總統賀錦麗 去年大選敗選,正努力制定從政生涯下一步走向。美國福斯新聞網報導,賀錦麗和家人及密友討論過此事,雜誌「紐約」(New York)還指出她也和與她有相同敗選經歷的喜萊莉 .柯林頓討論。喜萊莉在2016年大選輸給川普。據稱兩人自賀錦麗去年敗選後交談了多次。

福斯新聞網指出,有些人猜測賀錦麗明年會競選加州 州長,因為她的密友、現任加州州長紐森(Gavin Newsom)因任期限制無法再競選連任。其他人則認為,賀錦麗仍會著眼於問鼎白宮大位,計畫再次競選總統。雜誌「紐約」指出,賀錦麗敗選不久後,據稱曾告訴顧問不要制訂任何會阻礙她2028年競選總統的計畫。

不過,賀錦麗並沒有直接談論她的未來,但暗示自己的從政生涯尚未結束。美國前總統拜登卸任前幾天,她在簡短的演說中引用詩句說,她「不會溫和地走入那個良夜」(would not go quietly into the night),似乎暗示自己不會悄然引退,還說「我們的工作尚未完成」。