軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

美墨邊境的無證移民23日排隊離開美國。（路透）

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)24日上午表示，無證移民遣返 班機已經出發。李威特也公布無證移民排隊登上軍機的多張照片。

李威特在社群媒體X發文寫道：「川普總統正對全世界傳達強而有力的明確訊息，如果你非法入境美國，必定面臨嚴重後果。」

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1 — Karoline Leavitt (@PressSec) 2025年1月24日

福斯新聞網(Fox News)24日報導，李威特宣布的遣返班機載運哪些無證移民、照片拍攝地點為何，目前都不清楚。

根據福斯數位新聞(Fox News Digital)取得資料，從1月21日零時至1月22日上午9時的33個小時之間，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)執法處(Enforcement Removal Operations，ERO)共計逮捕460名非法移民 ，其中包括性侵、搶劫、竊盜、重傷害、毒品、槍械、拒捕、家暴等定罪前科犯。

統計顯示，遭到逮捕非法移民來自阿富汗、安哥拉、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、塞內加爾以及委內瑞拉。

根據地方電視台Fox 5 NY報導，移民局幹員23日在新澤西州 紐瓦克(Newark)一間魚市場拘留數名勞工。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)批評移民局幹員沒有搜索令就把人帶走的行動「非常過分」，違反憲法第14條修正案。他說，一名退役美軍也在行動當中遭押，面臨從軍紀錄被質疑的羞辱。