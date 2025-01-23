可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

大規模減稅、擴大查緝無證移民都是川普總統施政目標，眾議院共和黨 團必須拿捏從哪些項目刪減預算 ，挪出經費落實新政。紐約時報23日報導，共和黨眾議員研議刪減俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)與其他福利，包括針對使用白卡訂定工作要求等新規。共和黨在眾院僅享些微多數，如何推出能在國會過關且送交川普簽署的法案，黨團領袖面臨考驗。

報導指出，眾院共和黨團高層正在討論的提案，旨在為大規模減稅及擴大查緝無證移民解決經費問題，具體措施包括所有進口商品全面加徵10%關稅，如此一來可望獲得1.9兆稅收，對於使用白卡則將祭出工作要求(work requirements)新規定，讓政府省下1000億預算。

根據最近幾天眾院預算委員會(House Budget Committee)成員討論的50頁提案版本，有機會在辦公地點使用免費健身房(free gym)的勞工可能面臨加稅，讓政府稅收增加200億。

紐約時報分析，如何為開銷最高的川普施政計畫解決財源問題，共和黨正在嘗試各種提案搭配，目標在於既能讓主張嚴格控制預算的黨內強硬派滿意，也能讓反對縮減重要社福計畫的中間派願意支持。共和黨眾議員22日在國會開會，討論不同版本的提案選項。

報導指出，共和黨正在考慮的刪減預算項目，許多都是針對協助低收入族群的服務，至於延長減稅福利的項目，絕大多數則是清一色對富人有利；共和黨可能挑選最容易的項目出手，例如撤銷俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)補助、對白卡預算訂定上限、停止雇主為員工提供食宿可享稅務豁免的計畫。

共和黨多年來一直想縮減白卡以及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，目前共和黨討論中的提案內容包括調降白卡的聯邦支付比例、對白卡使用者訂定工作要求。眾院預算委員會成員也提議改正歐記健保的白卡擴大計畫(Medicaid expansion)，因為計畫導致白卡參加人數爆增。共和黨希望減少聯邦政府的白卡支出費用，改由各州政府承擔更多白卡花費。

沒有撫養親屬的身體健全成年人(able-bodied adults without dependents，ABAWDs)，除了孕婦、學生以及主要照顧者得以豁免之外，提案當中將有工作要求。無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，工作要求上路後，大約60萬人將失去白卡，未來十年聯邦經費可望省下至少1000億元。