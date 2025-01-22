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憲訴法賴清德公布了 台釋憲大戰準備開打

共和黨參議員曬戰果 庇護城市逮308無證客

記者張聲肇／即時報導
共和黨議員透露，川普上任第二天即逮捕了308名有前科的非法移民。（美聯社）
共和黨議員透露，川普上任第二天即逮捕了308名有前科的非法移民。（美聯社）

川普20日上任第二天，移民與海關執法局（ICE）就逮捕了308名非法居留的移民，阿拉巴馬州共和黨參議員凱蒂．布里特（Katie Britt）在X平台宣布「戰果」，強調這是「在天寒地凍天氣中，在美國內地」完成的偉業。

布里特指出，在全國各地逮獲的頭一批無證客當中，有好幾名涉及「謀殺、強姦、性侵和綁架」的嫌犯。紐約郵報報導，這些犯罪移民是在庇護城市（sanctuary cities）逮捕的，包括波士頓、丹佛、費城、亞特蘭大、西雅圖、華府和邁阿密。

這只是「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）承諾驅逐70萬有前科無證客的起頭，也定不會放過庇護城市 。霍曼22日在福斯新聞頻道表示，ICE正在履行職責 。

霍曼曾表示 ，ICE探員編彙了一份有犯罪紀錄的非法移民「目標名單」，準備予以逮捕和遣返。霍曼說，ICE探員正在全國各地搜尋對公共安全造成最嚴重威脅的無證客。

川普在競選期間就一再保證，當選後一定會發動「史上最大規模」的遣返非法移民行動，布里特讚揚川普貫徹實施競選諾言的精神，說第一天就逮獲這麼多人，顯示他言而有信。

ICE同時要各地監獄交出囚禁的無證移民囚犯，改由移民局羈押。她說，「移民局官員也到各地監獄，下令它們交出300名囚犯，交給移民局來羈押，不能任他們在美國街頭遊走。常理回歸了。」

川普上任第一天簽署的行政命令 ，包括無證移民在美國生下的子女，不再享有「出生公民權」，這點大受民權團體及部分民主黨議員抨擊。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）以及22州檢察長已經提告，說這條禁令違憲。

非法移民 ICE 川普

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