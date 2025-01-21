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川普取消出生公民權 打擊「生育旅遊」

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普取消出生公民權 打擊「生育旅遊」

記者顏伶如／即時報導
（美聯社）
（美聯社）

華盛頓郵報20日分析，川普總統就職日簽署行政命令取消出生公民權(birthright citizenship)，除了針對無證移民，還針對專門跑到美國生孩子的「生育旅遊」(birth tourism)。

報導指出，川普經常批評來自其他國家的孕婦持合法簽證來美國旅遊，入境之後則在美國生產，孩子自動擁有美國籍。究竟有多少外籍婦女持觀光簽證入美之後生下孩子，美國政府並沒有資料，因此川普行政命令造成影響的範圍有多大，難以評估。

川普第一任執政期間頒布規定，要求美國駐外使館領事官員拒發簽證給疑似想到美國生產的婦女，除非申請簽證時出示證據，說明前往美國是基於醫療需要，並有財力證明能負擔醫院開銷。

英國廣播公司(BBC)報導，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)指出，2016年時，25萬名在美國出生的嬰兒，父母並沒有合法居留身分，人數比2007年減少約36%，但到了2022年，父母並沒有合法居留身分的美國出生嬰兒，已增加到120萬名。

川普12月接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問說，無證移民被遣返時，兒女應該一併遣返，即使孩子在美國出生也一樣。川普說：「我不想拆散家庭。」

對出生公民權持反對意見的倡議人士指出，出生公民權助長「生育旅遊」，外籍婦女持有效簽證入境美國，生下擁有美國籍的「定錨嬰兒」(anchor babies)之後，未來可以展開「連鎖移民」(chain migration)，等於讓無證移民取得獲得美國居留權、使用社會福利的方便之門。

不過，丕優研究中心研究顯示，2022年裡在美國出生、父母並沒有合法居留身分的嬰兒，絕大多數並不是「生育旅遊」，而是孩子父母早在多年前就進入美國。

印度經濟時報(Economic TImes)21日報導，川普行政命令代表美國移民政策接下來將有重大轉變，但未來幾個月可能面臨法律挑戰。

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