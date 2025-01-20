我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

馬斯克喊政府效率部上火星 手勢似納粹禮惹議

廢除「多元化、公平與包容」計畫 川普：政府只認男女2個性別

編譯盧炯燊／即時報導
川普簽署行政命令，結束「多元化、公平與包容」(Diversity, Equity and Inclusion，DEI）計畫，宣布聯邦政府將只承認男女兩個性別。(美聯社)
川普簽署行政命令，結束「多元化、公平與包容」(Diversity, Equity and Inclusion，DEI）計畫，宣布聯邦政府將只承認男女兩個性別。(美聯社)

總統川普在20日的就職演說裡，直指美國只有男性及女性。白宮官員表示，川普就職後簽署行政命令，結束「多元化、公平與包容」(Diversity, Equity and Inclusion，DEI）計畫，同時宣布聯邦政府將只承認男女兩個性別。

該名官員說，預計川普很快會就DEI問題進一步採取行動，但具體措施或何時宣布，目前尚未透露全部細節。

他透露，作為行政命令的一部分，不允許利用聯邦資金用於促進「性別意識形態」。這個術語通常指任何宣揚非傳統性別觀點的意識形態，而保守派及一些組織經常用此來反對 LGBTQ+ 或「跨性別權利」。

根據行政令，男性或女性的定義將根據是否生下來就有從卵子或精子，而非根據其染色體。

川普政府也不允許聯邦資金資助變性手術，也會審查及終止新政府所視為的「歧視性項目」，包括環境正義補助金、多元培訓計畫等。

目前尚不清楚川普這個行政命令對軍隊會有何影響。在他首個總統任期內，曾宣布會禁止跨性人在軍隊中服役，之後凍結招募跨性人入伍，但拜登2021年上台後推翻這個決定。

川普在競選期間一再稱跨性別女性為男性，聲言跨性別女性不能參加女性運動項目。在就職前夕的集會上，川普誓言「將百分百確保把男性排除在女性運動之外，立刻、第一天就開始。」

保守派指「跨性別權利」近年來已變得失控，同時成為備受爭議的政治話題。在大選期間，許多共和黨人發起推翻跨性別法的競選活動，尤其針對跨性別女性參與運動。

川普廢除DEI政策及措施立即引起民權和人權倡導者和團體譴責，他們表示，川普實施任何撤銷 DEI 的措施，是對來之不易的確保公平政策造成沉重打擊。

他們表示，對跨性別權利的偏見存在幾十年，一直剝奪邊緣群體的平等機會。

川普 跨性別

上一則

馬斯克喊政府效率部上火星 致敬手勢似納粹禮惹議

下一則

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

延伸閱讀

石破茂祝賀川普上任 盼共同追求自由開放印太地區

石破茂祝賀川普上任 盼共同追求自由開放印太地區
川普真會那麼狠？ 紐約華超：中國進口商品近半 成本必會轉嫁客人

川普真會那麼狠？ 紐約華超：中國進口商品近半 成本必會轉嫁客人
川普就職演說 南加華人社區如此評說

川普就職演說 南加華人社區如此評說
川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

川普擬2月1日起對加墨徵收25%關稅 中國暫逃過加徵

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告