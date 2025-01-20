我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

好凍 芝城低溫華氏零下20度

行程保密到家 韓國瑜「擦邊球」入國會看就職典禮

記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與台駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。圖為韓國瑜與俞大㵢在美國國會大廈遊客中心合影。圖／駐美國台北經濟文化代表處提供
立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與台駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。圖為韓國瑜與俞大㵢在美國國會大廈遊客中心合影。圖／駐美國台北經濟文化代表處提供

台灣立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與台駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。

美國第60屆總統、副總統就職典禮為防嚴寒低溫，20日移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。

由於計畫生變，台駐美代表處日前啟動應變方案，最後將代表團中7立委送入第一資本體育館，讓他們在貴賓包廂，透過現場轉播觀禮。

此外，韓國瑜與俞大㵢則成功取得在美國國會大廈遊客中心安排的座位，於圓形大廳之外收看就職典禮的場外轉播。

韓國瑜指出，美國總統川普在完成就職典禮之後，人也至國會大廈遊客中心發表談話；韓國瑜說，座位現場有美國各州州長、各軍種高級將領，也有各國外交使節。

韓國瑜認為，在美國朋友的熱情幫忙，及駐美代表處的努力爭取之下，此次安排非常成功。

韓國瑜並表示，川普的演說強調美國優先的政策，韓國瑜期盼台灣在高科技產業能與美國有更多合作機會，形成強強聯合；韓國瑜也呼籲說，國人除了恭賀美國，自己也要自立自強，全民打拚，迎向中華民國更好的未來。

而此次行程保密到家，直到成行後才讓外界知道，民進黨立委王定宇說，這次中方下了很大的力量在抗議，認為如果行程提早曝光，會破壞外交人員好不容易爭取到的邀請和機會；韓國瑜也稱讚台代表處保密工作做得很好。

中國方面，此次由中國國家副主席韓正和中國駐美大使謝鋒代表參加川普就職典禮；王定宇表示，兩岸代表是在同個屋頂下。

韓國瑜 川普 俞大㵢

上一則

川普就職 第一夫人帽子遮臉 軍裝風格帥氣簡潔

延伸閱讀

川普就職 俞大㵢與韓國瑜入國會山莊遊客中心觀禮

川普就職 俞大㵢與韓國瑜入國會山莊遊客中心觀禮
川普行政令 首先宣告美南邊境和能源進入「緊急狀態」

川普行政令 首先宣告美南邊境和能源進入「緊急狀態」
台代表團獲4張川普就職貴賓券 柯志恩：給外交人員按讚

台代表團獲4張川普就職貴賓券 柯志恩：給外交人員按讚
川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天

4生肖處處是善財 屬兔頻遇貴人相助、他財運如日中天
吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步

吳謹言快生了？ 消失3個月 被拍到和老公牽手散步
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權