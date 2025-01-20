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直播／川普就職第47任總統演說

直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

台代表團獲4張川普就職貴賓券 柯志恩：給外交人員按讚

記者王千豪／台北即時報導
川普將在美東時間20日中午宣誓就職美國總統，台灣慶賀團經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮。國民黨立委柯志恩表示，今天能進到會場完全出乎意料之外，要給外交人員按「讚」。圖／柯志恩辦公室提供
川普將在美東時間20日中午宣誓就職美國總統，台灣慶賀團經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮。國民黨立委柯志恩表示，今天能進到會場完全出乎意料之外，要給外交人員按「讚」。圖／柯志恩辦公室提供

川普將在美東時間20日中午宣誓就職美國總統，台灣慶賀團經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，將在第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職典禮。國民黨立委柯志恩表示，今天能進到會場完全出乎意料之外，要給外交人員按「讚」。

賴清德總統指派立法院長韓國瑜，率領跨黨派立委赴美祝賀川普就職，成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

由於華府面臨嚴寒，就職典禮將移師室內至圓形大廳，台灣慶賀團是否能現場觀禮出現變數；經外交部與駐美代表處的努力，取得4張貴賓入場券，韓國瑜、柯志恩、陳昭姿、王定宇將在貴賓室包廂觀禮。

柯志恩表示，8年前她參加過美國總統就職典禮，同樣也是川普的就職；不同的是當時典禮在戶外，這次因零下低溫的緣故臨時改在室內舉辦。在人數限制，無法讓全部慶賀團進場的情況下，感謝外交部同仁窮盡一切的努力、重新整裝規劃，才能完成近乎不可能的任務。

柯志恩說，這有賴外交部及駐美代表的密切溝通與協調，以及平時與美國國會議員保持友好關係，讓台灣的慶賀團成功進到舒適的會場觀禮，且能進入貴賓席。

柯志恩也感謝韓國瑜不辭辛苦的率領跨黨派委員，代表台灣來美國慶賀，還有外交部人員隨時因應突發狀況、積極解決問題，他們給予最誠摯的感謝與肯定。

韓國瑜 川普 國民黨

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