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直播／川普就職第47任總統演說

直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

圖輯╱川普就職典禮 嘉賓雲集

世界新聞網╱即時報導
前總統柯林頓（左二）、小布希（左四）均與妻子連袂出席，歐巴馬（左六）單獨現身。（歐新社）
前總統柯林頓（左二）、小布希（左四）均與妻子連袂出席，歐巴馬（左六）單獨現身。（歐新社）

川普邀請了多位科技界領袖參加就職典禮，他們將與新內閣人選等傳統嘉賓一同出席。根據美國媒體報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長暨臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、社群媒體巨擘TikTok執行長周受資等人都會出席。

馬斯克（左五）、貝佐斯（左三）、查克柏格（左二）等科技界領袖。（歐新社）
馬斯克（左五）、貝佐斯（左三）、查克柏格（左二）等科技界領袖。（歐新社）

所有仍在世的前總統柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）均與妻子連袂出席，唯獨歐巴馬（Barack Obama）單獨現身，米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）將缺席這場盛會。

總統就職典禮傳統上不會邀請國家元首，但川普已向幾位外國領導人發出邀請，包括一些與他有相同右派政治立場的領導人。

參院共和黨前領袖麥康諾與妻子前運輸部長、勞工部長趙小蘭。（路透）
參院共和黨前領袖麥康諾與妻子前運輸部長、勞工部長趙小蘭。（路透）
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）與阿根廷總統米雷伊（Javi...
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。（路透）
前眾議長麥卡錫。（路透）
前眾議長麥卡錫。（路透）
中國國家副主席韓正（左）與中國駐美大使謝鋒（中）。（路透）
中國國家副主席韓正（左）與中國駐美大使謝鋒（中）。（路透）
前眾議長貝納（前左）。（歐新社）
前眾議長貝納（前左）。（歐新社）
中國國家副主席韓正（左）與中國駐美大使謝鋒（中）。（路透）
中國國家副主席韓正（左）與中國駐美大使謝鋒（中）。（路透）
抖音CEO周受資。（路透）
抖音CEO周受資。（路透）
前總統潘斯。（路透）
前總統潘斯。（路透）

極右派義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將出席，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和中國國家主席習近平也獲邀，但並非所有受邀人都會參加，習近平派遣副手、國家副主席韓正出席。

習近平 義大利 梅洛尼

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