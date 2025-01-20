范斯成為美國史上首位千禧世代副總統 也是MAGA接班人

副總統范斯(JD Vance，右)與妻子(Usha Vance，左)20日在華盛頓白宮對面的聖約翰聖公會教堂參加完教堂禮拜後走出教堂。美聯社

美聯社分析，40歲的范斯 (JD Vance)成為美國史上第一位千禧世代(millennial)副總統，也是「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的接班人。川普幕僚形容，川普前後兩位副總統的差別之處在於，川普與范斯是真正有交情的朋友。

報導指出，根據慣例，新政府交接團隊會宣布副總統當選人將在白宮 掌理哪些領域的政策，但川普團隊並未公布范斯負責項目；消息人士說，范斯認為副總統的角色就是盡力輔佐總統，協助新政府落實政策。

消息人士說，曾任俄亥俄州聯邦參議員的范斯也認為，兩年國會經驗建立某些人脈，未來可扮演白宮與國會山莊之間的溝通橋樑。

與范斯私交甚篤的共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)說，如果新政府有任何疏漏，范斯將扮演補救角色，全力協助川普。范斯長期以來高度關注科技、災難援助等事務。

莫雷諾表示，范斯將延續競選期間擔任川普首席代言人的角色，上電視為川普辯護，跟媒體記者唇槍舌劍。他表示，范斯最重要的工作就是「跳出來當川普的比特犬(pit bull)」，川普需要有人幫忙辯護，「范斯將成為率領團隊為川普撐腰的那個人」。

美聯社分析，2016年出版回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)的范斯，8年之間從風險投資家、批評川普轉變成川普副手；范斯不僅對川普重返白宮具有關鍵影響，在川普掀起的政治運動裡同樣舉足輕重，受到憲法規定，川普2028年將無法繼續參選總統，范斯如今是順理成章的接班人，不過范斯必須做到避免惹怒川普。

川普第一任執政的副總統潘斯(Mike Pence)原本堅定效忠川普，2021年1月6日發生國會暴動事件時，潘斯不願配合川普推翻選舉結果的要求，兩人關係最後不歡而散。報導指出，川普把敗選結果歸咎於潘斯，號召支持者抨擊潘斯。潘斯參加2024年共和黨總統初選，卻因募款困難、造勢場合場面冷清，首場初選登場之前數月便宣告退選。

川普與潘斯分道揚鑣之前原本關係頗佳，不過兩人個性截然不同，川普當年挑選非常陌生的潘斯出任競選搭擋，部分原因是為了安撫對川普存疑的福音教派，並且討好對川普身為政治素人存疑的共和黨人士。

相較之下，幕僚形容川普與范斯是確實有交情的朋友，相處融洽，每天都通電話或傳簡訊。

前後兩位副總統不同之處，還包括范斯在貿易、美國出兵等重大議題的看法與川普理念一致，范斯與川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)是鐵哥們，范斯與新任白宮幕僚長、走「鐵娘子」路線的前任川普競選總幹事威爾斯(Susie Wiles)交情深厚，跟川普移民政策顧問米勒(Stephen Miller)等核心幕僚也關係良好。