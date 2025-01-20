范斯成為美國史上首位千禧世代副總統 也是MAGA接班人
美聯社分析，40歲的范斯(JD Vance)成為美國史上第一位千禧世代(millennial)副總統，也是「讓美國再度偉大」(MAGA)運動的接班人。川普幕僚形容，川普前後兩位副總統的差別之處在於，川普與范斯是真正有交情的朋友。
報導指出，根據慣例，新政府交接團隊會宣布副總統當選人將在白宮掌理哪些領域的政策，但川普團隊並未公布范斯負責項目；消息人士說，范斯認為副總統的角色就是盡力輔佐總統，協助新政府落實政策。
消息人士說，曾任俄亥俄州聯邦參議員的范斯也認為，兩年國會經驗建立某些人脈，未來可扮演白宮與國會山莊之間的溝通橋樑。
與范斯私交甚篤的共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)說，如果新政府有任何疏漏，范斯將扮演補救角色，全力協助川普。范斯長期以來高度關注科技、災難援助等事務。
莫雷諾表示，范斯將延續競選期間擔任川普首席代言人的角色，上電視為川普辯護，跟媒體記者唇槍舌劍。他表示，范斯最重要的工作就是「跳出來當川普的比特犬(pit bull)」，川普需要有人幫忙辯護，「范斯將成為率領團隊為川普撐腰的那個人」。
美聯社分析，2016年出版回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)的范斯，8年之間從風險投資家、批評川普轉變成川普副手；范斯不僅對川普重返白宮具有關鍵影響，在川普掀起的政治運動裡同樣舉足輕重，受到憲法規定，川普2028年將無法繼續參選總統，范斯如今是順理成章的接班人，不過范斯必須做到避免惹怒川普。
川普第一任執政的副總統潘斯(Mike Pence)原本堅定效忠川普，2021年1月6日發生國會暴動事件時，潘斯不願配合川普推翻選舉結果的要求，兩人關係最後不歡而散。報導指出，川普把敗選結果歸咎於潘斯，號召支持者抨擊潘斯。潘斯參加2024年共和黨總統初選，卻因募款困難、造勢場合場面冷清，首場初選登場之前數月便宣告退選。
川普與潘斯分道揚鑣之前原本關係頗佳，不過兩人個性截然不同，川普當年挑選非常陌生的潘斯出任競選搭擋，部分原因是為了安撫對川普存疑的福音教派，並且討好對川普身為政治素人存疑的共和黨人士。
相較之下，幕僚形容川普與范斯是確實有交情的朋友，相處融洽，每天都通電話或傳簡訊。
前後兩位副總統不同之處，還包括范斯在貿易、美國出兵等重大議題的看法與川普理念一致，范斯與川普長子小川普(Donald Trump Jr.)是鐵哥們，范斯與新任白宮幕僚長、走「鐵娘子」路線的前任川普競選總幹事威爾斯(Susie Wiles)交情深厚，跟川普移民政策顧問米勒(Stephen Miller)等核心幕僚也關係良好。
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