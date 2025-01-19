將卸任美駐聯國大使：若川普削弱美世界領導地位 敵國將趁虛而入

美國候任總統川普。(美聯社)

即將卸任的美國駐聯合國 大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)表示，就她觀察，川普 第一次當總統時削弱美國的世界領導地位，讓中國填補真空；川普第二次擔任總統，假如故態復萌，敵國將趁虛而入。

美聯社報導，湯瑪斯-葛林斐德專訪時暢談很多，包括拜登 擔任總統期間，美國再次接觸全世界，締造盟誼，又一次確定美國的領袖地位；現在，拜登政府把這個禮物送給下一個政府，希望那些人能有正確認知，這是贈禮，不是他們創造的。

湯瑪斯-葛林斐德曾短暫會晤川普的駐聯合國大使提名人、聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，她向對方表示，聯合國很重要，另外重要的是美國不能向敵國退讓出任何空間。她另警告說，那些敵國「會改變世上規矩，故此美國的世界領導權格外重要」。

川普第一次當總統任內，曾形容聯合國為一個俱樂部，供人們集會、聊天、共度好時光；他暫停挹注資金，不給聯合國衛生及家庭計畫機構，撤出聯合國教科文組織(UNESCO)及頭號人權機構。往事不禁挑起未來的不確定性，鑒於美國是聯合國單一最大金主國，更是如此。

斯特凡尼克已呼籲，要「全面重新評估」美國對聯合國這個世界組織的金援，另把聯合國描述為「反猶太的野獸窩」，另敦促繼續停止對聯合國所設的「巴勒斯坦難民救濟和工程處」(UNRWA)之濟助。

湯瑪斯-葛林斐德承認，聯合國當然不完美，欠缺改革；但是面對一堆人批評聯合國徒有官僚，卻建樹無多，決策也被忽視，她想說的是自己始終謹記已過世的美駐聯合國大使歐布萊特(Madeleine Albright)講的一句話，「假如聯合國不存在，我們還得發明它」。

湯瑪斯-葛林斐德強調，就處理全球大型問題，舉凡戰爭、人道濟助到監管人工智慧，聯合國都很重要。她表示美國必須留在聯合國談判桌，「如此才有影響力，與整個體制共事，確保聯合國能造福全世界」。