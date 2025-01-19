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以哈停火 人質開始獲釋 拜登：中東已發生根本性變化

中央社美國查爾斯頓19日綜合外電報導
拜登總統在南卡查爾斯頓發表演說，他將於數小時後卸下總統職位。(路透)
拜登總統在南卡查爾斯頓發表演說，他將於數小時後卸下總統職位。(路透)

美國總統拜登今天對以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯在加薩走廊停火表示歡迎，強調「這個地區已經發生根本性的變化」。

法新社報導，即將卸任的拜登於停火生效數小時後表示：「歷經諸般痛苦、毀滅和生命折損，加薩槍聲今天終歸於止息。」

總統當選人川普就職前夕，拜登於任內最後一天走訪南卡羅來納州時作以上表示。川普得接手引領才剛展開的加薩停火進入更持久和平階段這項複雜任務。

拜登任內堅定支持以色列，挨批置美國於捲入更廣泛戰爭的風險之中。他為政策辯護，強調自己有將這樣的可能性納入考量。

他說：「不過我最後決定，放棄我已經採行的路線就不會把我們帶向今天看到的停火，反而會有引發令許多人害怕的那種區域更廣泛戰爭的風險…現在，這個地區已經發生根本性的變化。」

拜登進一步表示，哈瑪斯（Hamas）最高領導人已遭擊斃，「在美國支持之下，哈瑪斯在中東的後援者已遭到以色列嚴重削弱」、「挺哈瑪斯最力的（黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織）真主黨（Hezbollah）在戰場上遭到顯著削弱，領導體系已被摧毀」。

他強調，以軍的軍事行動「極為成功」，致使真主黨棄哈瑪斯而去，才讓黎巴嫩得以任命「支持主權獨立」的新總統和新總理。

拜登同時指出，「隔壁的（敘利亞前總統）巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權已經不存在，伊朗干預黎巴嫩現成的門路遭到消除，使伊朗陷入數十年以來最疲弱狀態」。

加薩戰爭造成為數眾多人命折損，許多美國民眾對拜登政府支持以色列的作法深感不滿，去年總統大選期間出現要求拜登牽制以色列的呼聲。不過他今天在談話中沒有提到這個部分。

拜登也承認川普及幕僚將在這項議題上扮演吃重角色說：「幫助他們履行這項協議的責任現在落在下一屆政府身上。我很高興在最後幾天達成一致，這既是必要的、有效的，也是前所未見的。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

拜登 哈瑪斯 以色列

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