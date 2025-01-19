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川普2.0戰略藍圖 專家：去中國化以建構安全供應鏈

中央社台北19日電
準總統川普。(路透)
準總統川普。(路透)

美國候任總統川普20日就職，黑熊學院共同創辦人何澄輝今天說，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同盟、建構安全乾淨供應鏈，並將具風險生產者移出這個產業鏈，更直接說法是「去中國化」。

台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟今天舉辦「重塑國際秩序 川普2.0的國家戰略藍圖」座談會，邀請黑熊學院共同創辦人何澄輝、台北開開門協會政策分析師詹明易等人出席。

何澄輝指出，川普2.0時代和1.0時代最大的區別是中間經過疫情，暴露出全球化產業經濟結構的危機。

他認為，川普2.0將更重視安全議題，包括可信賴或共同價值的同盟、建構安全乾淨的供應鏈，將具有風險的生產者移出這個產業鏈，也就是去風險化，更直白地說，建構「去中國化」產業鏈，未來的全球政治經濟格局一定會發生轉變。

何澄輝說，川普2.0的戰略核心是應對新型態大國競爭，特別是中國崛起對美國自由主義秩序的挑戰。川普的戰略調整涉及軍事、經濟和科技領域，包括減少對中國的依賴，推動技術自給自足，並加強盟友間的合作以應對中國威脅。

何澄輝認為，台灣在美國新戰略中的角色日益重要。川普2.0對台灣的軍事支持和經濟合作將持續深化，尤其是在半導體與高科技領域。

何澄輝說，很多人擔憂台積電會不會被川普拿走，他認為這是一個跳躍式說法，因為台灣自身也要面對產業競爭再升級，台積電本來就必須要走出台灣、布局海外，不管是跟美國進行技術合作，去美國、去歐洲、去日本投資，都符合戰略布局，也是台灣必須走的成長之路。

至於川普勝選原因，詹明易分析，川普在這次美國總統大選的搖擺州全面勝利，背後更深層原因是相對剝奪感，長期貧富不均和近年非法移民大增形成相對剝奪感，而無視相對剝奪感，是民主黨大敗的原因。

詹明易認為，川普的MAGA（Make America Great Again）美國優先口號，例如將製造業帶回美國，精準打中藍領工人、傳統的民主黨支持者的心裡。

詹明易說，台灣的政治格局也需要改變。即便民進黨已執政8年，未來4年、8年如何能維持本土政權持續執政，或許可以借鏡川普團隊的經驗，關注台灣年輕世代的相對剝奪感，研究並同理其中的難處，對於本土政權的維持才有益處。

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川普 台積電 供應鏈

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