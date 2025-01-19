美駐北京大使伯恩斯離任 受訪稱對美中關係深感擔憂

美國駐北京大使伯恩斯已經於18日完成離任，結束3年的任期，他在離任前頻繁拜會北京的官員與學者，並接受媒體專訪，暢談他對於美國新總統川普 涉外政策可能削弱美國對抗中國能力的疑慮。他也強調，對美中關係的未來深感擔憂。

即將於20日就任美國總統的川普（Donald Trump）早已提名裴度（David Perdue）為下一任駐北京大使，現任大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日貼文指其當天離開國務院 、結束大使任期。美國駐北京大使的官方「X」帳號也把伯恩斯的名字刪去，目前帳號名稱從「Ambassador Nicholas Burns」改成了「U.S. Ambassador to China」，暫未放上新大使的名銜。

據美國駐北京大使館微信公眾號消息，伯恩斯卸任前夕，頻繁在北京開展活動，除了到他喜歡的北海公園最後巡禮外，也拜會了中共 中聯部長劉建超、中共前駐美大使崔天凱、北京大學學者王緝思、並與澳印日3國舉行最後一次「四方安全對話」會議。帳號並於17日發布一個4分多鐘短片呈現其任期，包含他協助推動雙方高層與軍事往來，以及他走訪26個中國省區等。

紐約時報在回顧伯恩斯於北京最後晤面的中共官員時，特別指出劉建超預計將出任下一任外交部長。此外報導透露伯恩斯還會見了中國外交部排名第一的副部長馬朝旭（正部長級）。而中國外交部官網則指出，1月16日馬朝旭會見美國駐北京使館臨時代辦貝莎蘭（Sarah Beran），後者原為白宮國安會中國與台灣事務高級主任。

華爾街日報也於15日刊出在北京對伯恩斯的專訪，他表示川普對加拿大和格陵蘭島的構想「將削弱華盛頓對抗中國等對手的能力」。伯恩斯強調，「我們最不應該做的就是侮辱、不尊重加拿大人民和丹麥人民」。

伯恩斯表示，儘管他認為美國總統拜登（Joe Biden）成功穩定了美中關係，但「我們應該始終對此感到擔憂，因為在許多事關世界未來的重大問題上，美國和中國這兩個世界上最強大的經濟和軍事大國存在分歧」。回顧大使任內的「最緊張時刻」，伯恩斯提及2023年初的「氣球事件」，他並指自己任內可能「把80%的時間都花在了美中競爭上，只有大約20%的時間花在了積極接觸上」。他透露自己已與候任大使裴度有所接觸。

伯恩斯還提到，中共沒有停止阻撓美國的在中國的外交活動，自拜登和中國國家主席習近平在2022年底會晤並同意加強兩國民間交往以來，此類事件總數達到了98起。

而對不久前極為罕見的換囚行動，伯恩斯不願透露中國政府為何同意將4名美國人和中國公民馬木提移交給美國。他最後表示，「有些人主張切斷留學生交流。那將是一個災難性的錯誤」，「因為歸根結底，我們是在努力穩定兩國關係，以確保我們永遠不會與中國發生衝突」。

根據使館消息，伯恩斯於1月13日舉行最後一次的「美國駐華使團全體大會」後，就沒有公開活動的消息，他自己則在18日於個人帳號貼文指，自己剛走出國務院大門，結束了駐北京大使的任期，「感謝有機會在我們與北京的複雜而重要的關係中為國家服務」。

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