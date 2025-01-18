趕在卸任前 拜登再撥款276億投入乾淨能源

拜登在卸任前再撥270億美元投入乾淨能源。歐新社

趕在川普 （Donald Trump）入主白宮前夕，美國拜登 政府已提供至少276億美元資金的給乾淨能源公司。

拜登政府17日宣布，向加州公用事業太平洋瓦電（PG＆E）提供150億美元的貸款 保證，以推動一連串乾淨能源計畫。另外，拜登政府同日也敲定向Ioneer公司位於內華達州的流紋岩嶺（Rhyolite Ridge）鋰礦場，提供10億美元貸款；Convergent Energy and Power公司在波多黎各的太陽能計畫，則獲得近6億美元貸款保證。

除此之外，美國能源部貸款計畫辦公室過去一個月也敲定提供電動車製造商Rivian 66億美元貸款；並給予氫氣生產商Plug Power近17億美元貸款保證；生質燃料製造商Calumet則獲得16.7億美元。

能源部表示，在拜登四年任期內，貸款計畫拍板定案的貸款總計超過600億美元，這些貸款分配給25項計畫。

貸款計畫辦公室前政策顧問尼克森（Kennedy Nickerson）說：「宣布貸款的速度前所未見，凸顯川普政府會如何對待貸款計畫充滿不確定性」。

這是拜登在川普就任總統前，為鞏固氣候政績所做的最後一波努力，川普已承諾將收回未使用的綠色基金。獲得川普提名、將執掌政府效率部的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）已表態，下一屆政府將詳細審查拜登卸任前夕達成的數十億美元交易，包含提供給Rivian的貸款。