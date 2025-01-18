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華為Fellow創立佰才邦公司 遭美商務部及FBI調查

記者林茂仁／即時報導
華為前高管孫立新創立的佰才邦公司(Baicells)近期因國安問題被美國盯上。（網路照片）
華為前高管孫立新創立的佰才邦公司(Baicells)近期因國安問題被美國盯上。（網路照片）

華為前高管孫立新創立的佰才邦公司(Baicells)近期因國安問題被美國盯上，美國商務部正以國家安全為由對佰才邦進行調查，並已向佰才邦發出傳票，而美國聯邦調查局(FBI)對其設備和中國血統的興趣至少可以追溯到2019年。

佰才邦公司在2014年由華為前高管孫立新在北京海淀區註冊成立，第二年便跑到美國威斯康辛州設立了一個分支，開始向美國行動網路公司提供電信設備。孫立新在2001年就加入華為，曾是華為無線標準專利部部長、國際標準化工作負責人，由他負責提交的多項提案被3GPP國際標準化組織所採納。

孫立新在2012年就榮登「華為Fellow」，這是華為內部最高級別的專家稱號，被稱為華為的「院士」，這個稱號代表華為技術人員中的頂尖水平，是技術創新的領軍人物。華為Fellow不僅在技術上有非常深厚的積澱，還為公司創造了顯著的效益，華為Fellow的評選非常嚴格，至今總共不超過數十人。

路透報導，佰才邦(Baicells)現為美國各州的700個商業移動網絡提供電訊設備。美國國會眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆萊納爾(John Moolenaar)表示，政府需要對佰才邦進行嚴格審查，佰才邦或任何產品存在已知網絡漏洞的公司出現在美國的任何地方，都應該引起國家安全的高度警惕。

佰才邦公司董事長孫立新此前發聲明指出，其無線產品不存在任何安全風險，公司北美業務將全力配合美國政府的調查。

據佰才邦網頁資料，該公司成立於2014年，是一家擁有自主研發實力和國際視野的4G/5G通訊解決方案和服務供應商，主要服務於移動營運商市場、寬頻營運商市場、企業專網和垂直行業等領域。擁有員工逾800人，在大陸國內多省市均設有分支機構，並擁有覆蓋全球的營銷及技術網絡服務。目前共承接10項國家級科技專案及6項省部級科技專案。

華為 商務部 5G

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