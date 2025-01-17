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川普官方照嚴肅凝視透露復仇意味 「他就是喜歡」

川普官方照嚴肅凝視透露復仇意味 「他就是喜歡」

記者顏伶如／即時報導
攝影專家解讀川普選擇怒目而視的肖像照，代表復仇和強勢的意味，也是川普所喜歡的角度。（歐新社）
攝影專家解讀川普選擇怒目而視的肖像照，代表復仇和強勢的意味，也是川普所喜歡的角度。（歐新社）

即將就職的總統當選人川普迎接勝利與慶祝時刻之際，官方版總統肖像16日公布卻引起網友熱議，這張元首玉照與川普遭控干預2020年選舉而在2023年8月在喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)拍攝的監獄照(mug shot)極為相似。

川普在元首肖像中穿深藍色西裝配藍色領帶，胸前配戴國旗別針，表情嚴肅凝視鏡頭，強光來自臉部下方，充滿好萊塢導演大衛林區(David Lynch)擅長營造的神秘氣氛。

紐約時報報導，一名影劇圈攝影記者說，川普元首玉照拍攝時的燈光技巧，很像攝影師葛林伯格(Jill Greenberg)備受爭議的「結束時間」(End Times)哭泣孩童系列作品。

這張照片將印在1月20日就職典禮行程表當中，但照片的川普表情並沒有慶祝意味。為何挑選這張照片，川普發言人李威特(Karoline Leavitt)說：「美國回來了。」

川普第一任執政期間白宮攝影官克拉格希德(Shealah Craighead)說，川普身為拍攝對象，非常清楚自己要什麼，「他事必躬親，拍照時會要求查看相機或電腦螢幕以了解效果如何，若看到喜歡的照片則要求拿到紙版照片」。

報導指出，元首肖像透露復仇、強勢作風的味道，某些川粉看到總統肖像後讚不絕口，非常喜歡川普為華府新時代定調。保守派倡議人士柯爾克(Charlie Kirk)在社群網站X發文寫道：「老爸回家了。」

長期研究川普的某些專家說，川普練習這個表情已有頗長時間，嚴肅模樣最早源於川普製作兼主持的實境電視節目「誰是接班人」(The Apprentice)，後來延續到監獄照及賓州巴特勒(Butler)造勢活動遭遇槍擊後振臂而起的照片。

川普傳記作家歐布萊恩(Timothy O'Brien)說，元首玉照是克林伊斯威特(Clint Eastwood)老電影「荒野浪子」(High Plains Drifter)與喬州監獄照風格混合，獲川普青睞代表「他很喜歡」。

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