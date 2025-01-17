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總統就任前3天 川普與習近平通電話

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總統就任前3天 川普與習近平通電話

特派記者廖士鋒／北京即時報導
圖為2017年川普與習近平在佛州海湖莊園見面。美聯社
圖為2017年川普與習近平在佛州海湖莊園見面。美聯社

在美國新任總統川普即將就任的前3天，新華社宣布中國國家主席習近平與美國「當選總統」川普在17日通電話，這是川普就職前與中國領導人的最新一次接觸。

新華社指出，習近平與川普（Donald Trump）兩人通電話時間是「1月17日晚」，此次消息以「快訊」發出，尚未揭露完整通話內容。稍早中國外交部已於17日宣布，應美方邀請，中國國家主席習近平特別代表、中國國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於1月20日舉行的川普總統就職典禮。

中國外交部強調，「中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。我們願同美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道」。

去年11月7日，習近平曾致電川普祝賀他當選美國總統。當時習近平指出，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待」。他也強調，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，「加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界」。

川普日前在節目上表示，已透過幕僚與習近平溝通，且認為兩人能相處融洽，但也指控中國一直在經濟上佔美國便宜。對此中國外交部發言人郭嘉昆1月7日曾表示，重視川普的表態，重申願與美國「推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。

郭嘉昆當時指，關於「中美雙方交流」問題，大陸重視「川普當選總統」的上述表態，提到「中美透過各種方式保持著溝通」。他強調大陸願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，「推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。

惟郭嘉昆當下並未證實兩人是否透過幕僚互動、以及獲致哪些雙方的共識。至於涉及「中美經貿合作的有關言論」，他則說大陸一貫認為「中美經貿合作的本質是互惠、互利」，並強調「中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力」。他最後再度表態，大陸願按照「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美經貿關係「穩定、健康、可持續」發展。

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