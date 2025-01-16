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川普重返白宮前夕 美眾院情報委員會主席遭撤換

中央社華盛頓15日綜合外電報導
俄亥俄州聯邦眾議員特納（Mike Turner）。路透
俄亥俄州聯邦眾議員特納（Mike Turner）。路透

美國聯邦眾議院議長強生今天表示，已撤換共和黨籍眾議員特納的眾院情報委員會主席職務。特納深具影響力，他堅定支持援助烏克蘭抗俄，其他若干理念也與總統當選人川普意見相左。

美聯社報導，強生（Mike Johnson）今天深夜告訴記者，俄亥俄州聯邦眾議員特納（Mike Turner）不再領導這個監督國家情報機構和對外政策的委員會。川普首度執政期間該委員會職權為其所用，成為助長黨派之爭的溫床。

強生強調，他做出撤換特納的決定，是因為「情報圈和（這個委員會的）方方面面需要重新開始」。

與川普同一陣線的強生表示，他將會很快宣布委員會新主席人選。

特納在聲明中表示：「在我領導下，我們恢復這個委員會的信譽，使其任務回歸到國家安全這一核心重點上。我們的對手所構成的威脅真實存在，必須予以深思熟慮。」

特納告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），強生撤換他，出於「海湖莊園（Mar-a-Lago）方面的關切」。海湖莊園是川普在佛羅里達州的私人寓所。

眾議院情報委員會民主黨首席海姆斯（Jim Himes）在聲明中指出，「撤換特納的主席職務使得我們國家更不安全，成為不祥之兆」。

川普 眾議員 眾議院

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