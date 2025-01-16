川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

華盛頓郵報16日報導，總統當選人川普 上台後將以「光速」(light speed)展開大規模無證客遣返 行動，移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)長期慣例是以前科犯為優先目標，但其他群體也有較高風險，例如拜登總統執政期間非法入境的無證移民、窮盡上訴管道卻仍滯留美國的無證移民。移民局資料中，被列為「可驅逐」(deportable)的中國公民有3萬7908人。

報導指出，參加前總統歐巴馬執政期間推出「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)的「夢想生」(dreamers)年輕移民，雖然同樣面臨遣返風險，但順序等級較低。

大規模遣返計畫必須克服經費、作業流程等困難，包括移民局幹員如何逮捕、拘留、驅逐無證客。根據2024年統計，沒有合法居留身分者在美國約110萬人，許多移民專家認為，由於拜登政策寬鬆，目前人數可能已經增至更高。

移民局最繁忙的紀錄是2012年歐巴馬任內，一年當中遣返40萬9000人。

川普高層幕僚說，有犯罪前科的無證移民將是川普鎖定的第一目標。移民局2024年7月21日向國會報告，移民局建檔資料爭，有犯罪紀錄的非公民逾65萬人。

目前正在聯邦監獄或州立監獄坐牢的43萬5719名無證客罪犯，一旦服刑屆滿，便將面臨驅逐。

獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的霍曼(Tom Homan)說，新政府也將鎖定140萬名已經被發布驅逐令的無證移民。不過，移民局最新資料顯示，其中近半數現在已經不符合遣返資格(ineligible)，例如因為祖國拒絕接受、遣送回國將面臨迫害而獲得移民局裁定暫緩執行(reprieve)或延期執行(deferral)，某些案例則獲得移民法官判處得以繼續留美。

華府智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)最新分析報告指出，截至2024年7月為止，拜登執政期間非法入境並繼續留在美國、正在等候移民法院裁決或人道主義假釋(humanitarian parole)等臨時身分的無證移民約有580萬人。

報導指出，川普一上台就可能取消臨時身分保護，正在等待庇護申起聽證的100多萬移民，受到積案數目龐大影響，開庭日期恐怕在數年之後，等待期間必須定期向移民局報到，可能被要求配戴偵查行蹤的電子裝置。

整體而言，移民局「非拘留檔案」(non detained docket)共有800萬人，雖然人數龐大，但對幹員來說尋找下落相對容易，因為姓名、地址、電話號碼等都有紀錄，某些個案還留有指紋等生物辨識資料。

被列為「可驅逐」的無證移民當中，古巴公民人數最多，有4萬2084人，其次為中國公民3萬7908人，委內瑞拉排名第三，有2萬2749人，印度公民有1萬7940人，其他國籍的無證客都不到1萬人。