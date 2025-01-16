川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
華盛頓郵報16日報導，總統當選人川普上台後將以「光速」(light speed)展開大規模無證客遣返行動，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)長期慣例是以前科犯為優先目標，但其他群體也有較高風險，例如拜登總統執政期間非法入境的無證移民、窮盡上訴管道卻仍滯留美國的無證移民。移民局資料中，被列為「可驅逐」(deportable)的中國公民有3萬7908人。
報導指出，參加前總統歐巴馬執政期間推出「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)的「夢想生」(dreamers)年輕移民，雖然同樣面臨遣返風險，但順序等級較低。
大規模遣返計畫必須克服經費、作業流程等困難，包括移民局幹員如何逮捕、拘留、驅逐無證客。根據2024年統計，沒有合法居留身分者在美國約110萬人，許多移民專家認為，由於拜登政策寬鬆，目前人數可能已經增至更高。
移民局最繁忙的紀錄是2012年歐巴馬任內，一年當中遣返40萬9000人。
川普高層幕僚說，有犯罪前科的無證移民將是川普鎖定的第一目標。移民局2024年7月21日向國會報告，移民局建檔資料爭，有犯罪紀錄的非公民逾65萬人。
目前正在聯邦監獄或州立監獄坐牢的43萬5719名無證客罪犯，一旦服刑屆滿，便將面臨驅逐。
獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的霍曼(Tom Homan)說，新政府也將鎖定140萬名已經被發布驅逐令的無證移民。不過，移民局最新資料顯示，其中近半數現在已經不符合遣返資格(ineligible)，例如因為祖國拒絕接受、遣送回國將面臨迫害而獲得移民局裁定暫緩執行(reprieve)或延期執行(deferral)，某些案例則獲得移民法官判處得以繼續留美。
華府智庫機構「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)最新分析報告指出，截至2024年7月為止，拜登執政期間非法入境並繼續留在美國、正在等候移民法院裁決或人道主義假釋(humanitarian parole)等臨時身分的無證移民約有580萬人。
報導指出，川普一上台就可能取消臨時身分保護，正在等待庇護申起聽證的100多萬移民，受到積案數目龐大影響，開庭日期恐怕在數年之後，等待期間必須定期向移民局報到，可能被要求配戴偵查行蹤的電子裝置。
整體而言，移民局「非拘留檔案」(non detained docket)共有800萬人，雖然人數龐大，但對幹員來說尋找下落相對容易，因為姓名、地址、電話號碼等都有紀錄，某些個案還留有指紋等生物辨識資料。
被列為「可驅逐」的無證移民當中，古巴公民人數最多，有4萬2084人，其次為中國公民3萬7908人，委內瑞拉排名第三，有2萬2749人，印度公民有1萬7940人，其他國籍的無證客都不到1萬人。
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