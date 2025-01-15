美準國務卿魯比歐：應讓中國了解侵台代價太高

美國準國務卿魯比歐今天出席參議院人事任命聽證會。路透

美國準國務卿魯比歐今天出席參議院人事任命聽證會時表示，強烈支持豪豬戰略，讓侵台代價遠高於可能獲得的利益，來達到嚇阻中國的效果。「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」。

聯邦參議院外交委員會今天上午對魯比歐（Marco Rubio）人事案召開聽證會，魯比歐曾是外委會的資深成員，出席對於自己的聽證會、回應同僚提問就像走入自家廚房一樣游刃有餘。

去年底才訪台的民主黨籍參議員 默克利（Jeff Merkley）詢問是否支持豪豬戰略，提供台灣必要數量的國防物資和服務，使台灣保持足夠的自衛能力。

魯比歐先就豪豬戰略定義指出，美方盼透過讓中國相信，儘管北京最終可能會在侵台行動獲勝，但所付出的代價太過高昂來達到威懾的效果。這對保衛台灣至關重要，還有助於防止在印太地區發生災難性的軍事干預。

默克利接著追問是否強烈支持這項戰略，魯比歐回應，「是的」。他也提到，除非出現戲劇性的變化，像某種平衡點出現，讓北京認為侵台代價太高，「否則我們必須在這個十年結束前處理這個問題」。

魯比歐並提醒，在理解中國領導人習近平的話時，不能只讀發布的英文翻譯，因為英文翻譯從來不精準。「你必須讀原文，理解他們母語中所表達的真正意思」。在這個脈絡下，台灣議題是習近平個人認為的根本性問題。

人事聽證會召開後，參院 外委會須對魯比歐提名案進行投票 ，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

在川普快節奏宣布的內閣人事中，魯比歐是外界公認的安全牌，已有至少兩位民主黨參議員公開肯定魯比歐對外交事務的涉獵及專業。他獲正式任命後，將成為美國首位被中國制裁的國務卿。