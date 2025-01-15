參議員魯比歐上任國務卿十拿九穩 但可能當不了太久？

美國佛州聯邦參議員、國務卿被提名人魯比歐。美聯社

美國候任總統川普 提名的國務卿 、現任佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）15日將出席提名聽證會，外界預期他將成為第一批上任的人選之一。Politico資深外交事務記者圖西（Nahal Toosi）在14日刊登的專欄表示祝賀，稱魯比歐很快將成為國務卿，同時也表示哀悼，因為他不太可能當太久。

圖西指出，不同於川普的許多提名人，魯比歐已經得到了一些民主黨參議員的支持，通過聽證會十拿九穩。美國外交官和外國官員也認為他知識淵博、品行端正，是個可以與之交往的人，但他在國務院 能堅持一年就算幸運。

魯比歐已遭削弱，因為「讓美國再次偉大」（MAGA）基層抵制他，川普任命的其他官員職權範圍重疊，以及國務卿一職基本上的弱勢性質。在大約十幾位接受採訪的現任和前任美國及外國官員中，連希望魯比歐接替布林肯的人士也表示，他們認為魯比歐或許最多在職兩年，其他人則表示不到一年。

魯比歐若很快就求去，可能意味對川普早就非傳統的外交政策約束更少，進一步讓美國的全球盟邦惱火。魯比歐若想留任久一點，可能需要忍受很多辱罵，並在一些備受注目的問題上退居二線。

一位匿名受訪的外國外交官預測，「魯比歐將受到相當的掣肘，感到遭受排擠與受挫。如果他不滿或抱怨，羞辱將升級，然後會被開除。如果他吞下去、承受羞辱並擠出微笑，就會活下來，直到某人在川普耳邊竊竊私語，謀求他的工作」。

對於魯比歐來說，這分任務有多難？川普挑中他擔任國務卿的消息一洩露，強硬的MAGA派人士就爭相表示此事並非成定局，凸顯了川普基層有許多人對魯比歐抱持疑慮，認為他太鷹派和干涉主義。

魯比歐的空間此後進一步縮水，川普任命了大量的特使，工作範圍似乎與國務院職位重疊，豎立的競爭可能會讓前幾屆政府顯得相形見絀。一些特使還可能會在白宮展開業務，意味他們能更直接接觸到川普。

例如，「執行特殊任務的總統特使」格瑞尼爾（Richard Grenell）深受MAGA群眾的愛戴，卻讓傳統的美國外交官深為警惕；格瑞尼爾一直希望當上國務卿，有些人預測他終將取代魯比歐。

圖西寫道，魯比歐必須謹慎應付這些助手，但並不容易。一位前川普政府官員說，「你認為魯比歐會告訴格雷內爾何時可以去見總統嗎？當然不會」。

圖西指出，還有其他現實因素對魯比歐不利。她在專欄最後寫道，一些外交官開了賭盤，賭魯比歐能不能撐過一年。川普上次執政時的第一位國務卿提勒森（Rex Tillerson）被開除前，撐了一年又一個半月。圖西猜測魯比歐會比提勒森撐久一點，但之後的賠率會變得更糟。

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