我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

國家情報總監被提名人加巴德的魅力攻勢 共和黨存疑

記者顏伶如／即時報導
加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）
加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)14日分析，國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)為讓人事案過關採取魅力攻勢(Charm Offensive)，卻在共和黨內部引起質疑；共和黨參議員表面上仍支持加巴德，但她接下來如果出錯，提名案恐將出現變數。

報導指出，某些共和黨參議員日前與加巴德會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。

43歲的加巴德2013年至2021年擔任夏威夷聯邦眾議員，曾角逐2020年民主黨總統初選，2022年10月宣布退出民主黨，後來加入川普的「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營。2024年8月，加巴德宣布支持川普，並開始輔選。

參院共和黨團助理及川普政權交接團隊官員透露，加巴德與奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)會面時，對於國家情報總監職務角色為何沒能清楚說明；加巴德與南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)會面時，則搞不清楚涉及重大國家安全監視權限「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)702條款(Section 702)與「外國情報偵察法」第一章(Title I)有何區別。

參院共和黨團助理透露，參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)幾乎所有成員都把國家安全監視權限列為優先立法目標，加巴德卻顯得狀況外。

川普與川普盟友均呼籲參院共和黨團對於內閣首長提名人選予以全面支持。國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)14日出席任命聽證會後，身為川普重要盟友的科技富豪馬斯克(Elon Musk)透過X平台發文透露，如果有共和黨參議員阻撓人事案過關，今後在共和黨初選將面臨挑戰者競爭。

華爾街日報報導，截至目前為止，並沒有共和黨參議員對加巴德人事案提出反對。不過，新科猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)14日參加Politico新聞網站舉辦活動時說，為加巴德投下贊成票之前，希望看到更多相關資料。緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)上個月與加巴德見面後對媒體說，是否支持人事案將等收到加巴德背景調查報告及聽證會才做決定。

國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)負責對總統提供最高機密簡報，掌理情報機關合計年度預算超過1000億。

政權交接團隊官員說，共和黨參議員擔心未來在初選遭遇挑戰，應該不會阻撓加巴德提名過關。

共和黨 參議員 川普

上一則

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

延伸閱讀

川普2.0女婿庫許納退居幕後 女兒伊凡卡在家帶小孩

川普2.0女婿庫許納退居幕後 女兒伊凡卡在家帶小孩
川普尚未就職但他欽點的閣員先出席參院人事聽證會 這是慣例或特例？

川普尚未就職但他欽點的閣員先出席參院人事聽證會 這是慣例或特例？
川普2.0來臨 金融專家：嬰兒潮世代財務3招應變

川普2.0來臨 金融專家：嬰兒潮世代財務3招應變
特檢公布推翻大選調查報告：川普若未當選 可望定罪

特檢公布推翻大選調查報告：川普若未當選 可望定罪

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
國土安全部10日宣布再用包機遣返一批來自中國的無證客。這是新年遣返的第一批。圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，從大巴走上包機。(路透)

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

2025-01-11 23:55

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英
魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長