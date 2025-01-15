國家情報總監被提名人加巴德的魅力攻勢 共和黨存疑

加巴德被川普提名擔任國家情報總監。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)14日分析，國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)為讓人事案過關採取魅力攻勢(Charm Offensive)，卻在共和黨 內部引起質疑；共和黨參議員 表面上仍支持加巴德，但她接下來如果出錯，提名案恐將出現變數。

報導指出，某些共和黨參議員日前與加巴德會面之後，對於她是否足以勝任國家情報總監感到懷疑。

43歲的加巴德2013年至2021年擔任夏威夷聯邦眾議員，曾角逐2020年民主黨總統初選，2022年10月宣布退出民主黨，後來加入川普 的「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營。2024年8月，加巴德宣布支持川普，並開始輔選。

參院共和黨團助理及川普政權交接團隊官員透露，加巴德與奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)會面時，對於國家情報總監職務角色為何沒能清楚說明；加巴德與南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)會面時，則搞不清楚涉及重大國家安全監視權限「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)702條款(Section 702)與「外國情報偵察法」第一章(Title I)有何區別。

參院共和黨團助理透露，參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)幾乎所有成員都把國家安全監視權限列為優先立法目標，加巴德卻顯得狀況外。

川普與川普盟友均呼籲參院共和黨團對於內閣首長提名人選予以全面支持。國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)14日出席任命聽證會後，身為川普重要盟友的科技富豪馬斯克(Elon Musk)透過X平台發文透露，如果有共和黨參議員阻撓人事案過關，今後在共和黨初選將面臨挑戰者競爭。

華爾街日報報導，截至目前為止，並沒有共和黨參議員對加巴德人事案提出反對。不過，新科猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)14日參加Politico新聞網站舉辦活動時說，為加巴德投下贊成票之前，希望看到更多相關資料。緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)上個月與加巴德見面後對媒體說，是否支持人事案將等收到加巴德背景調查報告及聽證會才做決定。

國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)負責對總統提供最高機密簡報，掌理情報機關合計年度預算超過1000億。

政權交接團隊官員說，共和黨參議員擔心未來在初選遭遇挑戰，應該不會阻撓加巴德提名過關。