為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

有線電視新聞網(CNN)15日報導，洛杉磯地區爆發多起野火，某些富豪因為聘有私人消防隊而讓房子度過危機，但「斷崖山火 」(Palisades Fire)、「伊頓山火」(Eaton Fire)肆虐地帶，沒有私人消防隊幫忙救火的部分民宅，浩劫過後依然安好。專家指出，除了運氣之外，房子是否做好防火準備也有影響。

報導指出，房屋能否在野火當中倖存，建築是關鍵因素。加州 森林及防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)近年來經常呼籲居民強化(harden)住家，加裝防火設施，例如翻修屋頂、牆壁、窗戶、露台、車庫、籬笆、排水溝等，使用能夠抵抗火星 或火焰的建材，例如混凝土、鋼鐵。

建築師查森(Greg Chasen)9日在社群媒體X上傳照片顯示，他所設計的一棟房子歷經「斷崖山火」之後依然完好，隔壁房屋卻被燒毀。查森貼文迄今已有超過1420萬瀏覽人次。

查森接受CNN訪問時說，蓋一棟能夠抵抗野火的房屋其實並非建築設計的第一考量，不過他跟屋主都曾目睹山林大火的威力，協議將防火考量納入設計。

他說：「如果你曾經看過大火在強風之下的破壞力，就知道有多可怕。」

查森指出，房子牆壁是防火一小時的等級，也就是牆面靠著火燒，能撐一小時不會起火，屋頂與露台均採用非可燃(non-combustible)建材。

查森表示，玻璃窗的多重設計對於防火也有重要影響，野火過後整棟房子主要損壞只有一面外層玻璃窗龜裂，另一面完全碎裂，內層玻璃窗通通沒事。他說，避免火星進入房屋非常重要，否則家具將助長火勢燃燒。

商業與住房安全保險研究院(Insurance Institute for Business and Home Safety，IBHS)報告指出，符合加州州法的房舍安全規定之後，全新建築如果要自行加裝防止野火的其他設備，成本大約要增加2%到13%，成屋翻修或加裝防止野火設施的每項開銷則在2000元到1萬5000元之間，總計花費可能要10萬。

查森指出，屋主採取的措施對於房屋得以倖存功不可沒，房屋周圍原本就只有簡單造景，野火爆發後屋主花了好幾個小時清理庭院，拆掉與房屋連接的一道木門，以免籬芭著火之後木門遭到火勢波及，垃圾桶、烤肉架則挪開不要靠近房子。