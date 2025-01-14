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拜登政府卸任前 敲定中國汽車軟硬體禁令規定

中央社華盛頓14日綜合外電報導
圖為比亞迪位於巴西巴伊亞州的新電動車工廠建設現場。路透
圖為比亞迪位於巴西巴伊亞州的新電動車工廠建設現場。路透

即將卸任的拜登政府今天敲定一項禁令規定，將實質上禁止幾乎所有的中國汽車和卡車進入美國市場，這是華府管制中國汽車軟體和硬體行動的一環。

路透報導，美國政府去年對中國進口電動車課徵高關稅後，採取了這項最新動作。美國商務部本月透露，目前正考慮對中國製無人機採取類似的管制行動。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）告訴路透：「這真的很重要，因為我們不希望200萬輛中國汽車上路後，才意識到…我們面臨威脅。」她受訪時表示，這是基於國家安全考量。

商務部去年9月針對美國道路上的中國汽車軟體和硬體提出一項全面禁令，其中軟體禁令將從2027年車款開始生效，硬體禁令則是從2029年車款開始生效。此外，這些禁令也禁止中國汽車公司在美國道路上進行自動駕駛測試。

這些禁令也涵蓋俄羅斯車輛和零件。

美國商務部表示，最終版的禁令規定中做了一些修正，像是豁免對超過1萬磅車輛的規定，此舉將讓比亞迪可以繼續在加州組裝電動巴士。

商務部昨天表示，該部計畫近期提出大型商務車輛禁用中國軟體和硬體的規定，這些大型車輛包括卡車和巴士。最終版本留待即將上任的川普政府拍板。

商務部指出，在新規生效前開發的中國軟體只要不是由中企維護，則不在禁令之內。

一名高級官員告訴路透，這意味著通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）可能得以繼續進口部分中國製汽車。

由通用、福特、豐田汽車（Toyota）、福斯汽車集團（Volkswagen）和其他企業組成的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）尋求將生效時間延後一年以滿足硬體要求，但未成功。

拜登政府去年9月敲定對進口的中國電動車徵收高關稅，並在本月將中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL）列入與中國軍方有關公司的名單中。

即將於1月20日宣誓就職的候任總統川普想要禁止中國汽車進口，但對中國車商在美國生產車輛持開放態度。

商務部 拜登 電動車

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