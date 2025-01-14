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白宮國安顧問蘇利文卸任在即 這些時刻讓他「睡不著」

中央社華盛頓14日綜合外電報導
卸任在即的美國白宮國家安全顧問蘇利文。 歐新社
卸任在即的美國白宮國家安全顧問蘇利文。 歐新社

卸任在即的美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登政府4年來的印太戰略獲跨黨派支持，他認為這些政策在川普新政府也將獲得一定程度的延續。回顧任內讓他夜不成眠的危機時刻，他透露，2022年裴洛西訪台後台海局勢升溫也算其中之一。

美國之音（VOA）報導，蘇利文（Jake Sullivan）日前與駐白宮記者舉行圓桌會議。被問及過去4年印太區域是否有哪些情況讓他夜不成眠，他回答，印太區域主要反映更大戰略局面的動態，也沒有像俄羅斯侵略烏克蘭或哈瑪斯襲擊以色列那樣的安全危機。

他透露，2022年台灣周邊緊張局勢驟升，以及2023年的中國氣球事件，可能是他任內印太區域的2大危險事件。不過他說，美國在印太區域的策略主要與戰略布局相關，較少需要回應迫在眉睫的危機。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京當局強烈不滿，不僅在台灣周邊發動大規模實彈演習，也對美國採取多項反制措施，包括中斷雙邊對話，導致美中關係緊張。

在蘇利文與媒體舉行會議同日，白宮也發布「美國對印太區域的長期承諾」（The United States' Enduring Commitment to the Indo-Pacific Region）聲明，總結拜登政府的印太戰略和成就。

針對美國如何強化印太區域安全，聲明強調，拜登政府為支持台灣發展自我防衛能力，動用了前所未見的軍援方式。

白宮透過聲明指出，「與美國長期以來的『一個中國』政策一致，我們運用一系列安全援助授權及資源，提供台灣所需的防禦性武器與服務，以維持與台灣面臨威脅相同比例的充足自我防衛能力，這類支持包括首次運用外國軍事融資（FMF）與總統撥款權（PDA），以及國際軍事教育與訓練。這些援助是我們維持台海和平穩定努力的重要部分。」

此外聲明還稱，美國與台灣、澳洲、日本、紐西蘭合作，並動員民間部門，首度投資3700萬美元，為太平洋國家打造海底電纜，以提供當地人民通訊網路連結。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

白宮 拜登 蘇利文

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