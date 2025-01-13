我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人疏遠科技股 道指漲逾350點 那指收跌

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

拜登總結外交成果：中國經濟永遠不會超越美國

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

美國總統拜登13日表示，美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置；拜登說，根據專家的最新預測，中國的經濟永遠不會超越美國。

拜登即將卸任總統，他13日於美國國務院發表談話，總結任內的外交成果；拜登說，美國過去4年在印太地區深化和創造新的夥伴關係來挑戰中國的挑釁行為，同時重新平衡地區的勢力。

拜登指出，美國成功打造出美日韓和美日菲的三邊夥伴關係，讓亞太盟友的關係更緊密，一起保護共同的安全和繁榮。

另外，拜登說，美國也促成美國、澳洲和英國建立三方安全夥伴關係（AUKUS），並把四方安全對話（Quad）拉到新的高度，凝聚美國、日本、印度和澳洲。

拜登表示，經過4年執政，他可以說，在美中的長期競爭關係當中，美國正處在更好的戰略位置。

拜登說，當他上任時，許多專家相信或預測中國經濟勢必在2030年之後超越美國；「（但是）我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生。」

拜登表示，根據專家的最新預測，中國的經濟永遠不會超越美國。

拜登說，他曾在重大的高峰會上與中國國家主席習近平一對一會面；拜登說，他們對彼此都非常的直接，拜登也向習近平言明，美國希望中國能遵守國際規範。

正因如此，拜登說，美國反對不公平的貿易，對中國傾銷受政府補助的產品時採取行動，以關稅反擊，鎖定汽車、鋼鐵和半導體業等。

拜登說，美國也執行出口管制，確保中國不能用先進技術和敏感資訊來攻擊美國；不過，拜登也表示，美國雖然與中國大力競爭，但也負責任地管理美中關係。

拜登也點名俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），稱普亭入侵烏克蘭時，以為俄國能夠在幾天內攻陷烏克蘭首都基輔（Kyiv），但美國協助烏國對抗普亭；拜登說，戰爭過了快3年的時間，普亭的戰略目標一事無成，不但沒有征服烏克蘭、沒有破壞北約的團結，也未能大幅擴張領土。

拜登呼籲說，接下來要做的事情，就是不能袖手旁觀。

拜登 普亭 烏克蘭

上一則

路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰

延伸閱讀

路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰

路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰
洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？
美發布AI出口管制 中國商務部連夜回應：將採取必要措施

美發布AI出口管制 中國商務部連夜回應：將採取必要措施
白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮
加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬