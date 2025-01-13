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路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰

中央社華盛頓13日綜合外電報導

3名知情人士告訴路透社，根據美國總統拜登的政府數月來對中國所進行貿易調查產生的結論，美方認定中國利用不公平的政策和做法，來在全球海運、物流及造船業占據主導地位。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers，USW）及另外4個美國工會請求下，根據美國1974年貿易法（Trade Act of 1974）的301條款於2024年4月展開這項調查。

其中1位消息人士透露，調查報告認定中國以在全球造船及海運業占據主導地位為目標，利用種種方式讓自家產業享有優勢，包括提供財務支援、對外國公司設置障礙、強迫技術轉移、竊取智慧財產及運用採購政策等。

消息人士還引述報告摘錄內容表示，北京也「藉由人為方式大幅壓低中國在海運、造船及物流業的勞動成本」。

美方調查引用的數據顯示，在規模達1500億美元的全球造船產業當中，中國占比從2000年的5%左右大增至2023年的超過50%，大多歸功於政府補助的幫忙。反觀一度稱霸市場的美國造船業占比縮減至不到1%。

根據消息人士分享給路透社的報告片段，調查認定「美國海運、物流及造船產業若要復興，最大障礙來自中國鎖定稱霸這些產業的行為」。

根據消息人士說法，美國貿易代表署（USTR）將在本週稍晚公布這份調查報告，也就是美國總統拜登（Joe Biden）20日卸任的前幾天。

這份報告為即將上台的川普（Donald Trump）政府提供打擊中國的新工具，可能為華府向中製船舶徵收懲罰性關稅或港口費鋪路，這也是美國工會提議的措施。消息人士表示，相關政策很可能在公眾意見徵詢期過後實施。

不過專家皆認為，若要讓美國造船與海運業恢復過往生機，需要投入數十年時間及數百億美元，只靠關稅是不夠的。

拜登 關稅 戴琪

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