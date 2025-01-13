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南韓國家情報院：川普上任後 可能尋求與金正恩對話

中央社首爾13日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

南韓國家情報院今天表示，美國總統當選人川普可能在就職後尋求與北韓領導人金正恩對話，且或許會就北韓核計畫嘗試達成一項「小協議」。

韓聯社報導，國家情報院（NIS）向國會議員進行閉門簡報會時做出前述評估，他們預期將於1月20日就職的川普（Donald Trump）可能想再次與金正恩舉行外交峰會。

根據國會議員，國家情報院指出：「川普可能會尋求與金正恩對話，因為川普把自己先前和金正恩舉行的峰會，視為他第一次執政期間的重大成就。」

國家情報院認為，川普提名前美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）擔任總統特別任務大使，以及任命曾負責北韓事務官員黃之瀚（Alex Wong）為總統特助兼首席副國家安全顧問，顯示川普有可能和金正恩接觸。

川普第1個總統任期間曾3度與金正恩會面，兩人首次會晤是2018年6月的新加坡峰會，第2次是2019年2月的河內峰會，最後1次是2019年6月兩人在分隔南北韓的非軍事區（DMZ）會晤。然而，河內峰會未達成協議以來，關於北韓非核化的會談便陷入停滯。

國家情報院指出：「如果美國相信，很難期待北韓在短期內達到完全非核化，達成『小協議』－為凍結北韓核計畫或者核裁軍進行小規模談判－或許是有可能的。」

北韓 川普 金正恩

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