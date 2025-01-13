我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

洛野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

紐時：川普能否掌控參院共和黨團 人事任命案成指標

記者顏伶如／即時報導
美國總統當選人川普。路透
美國總統當選人川普。路透

紐約時報13日分析，川普提名的某些內閣人選遭到反對，加上參議院議事規定耗時冗長，共和黨希望趕在1月20日川普就職典禮前盡可能通過多名首長任命，能否達標無法確定；民主黨摩拳擦掌，正在爭取共和黨參議員支持，準備猛攻至少幾項人事，川普是否能夠有效掌控參院共和黨團，任命聽證會將是測試指標。

報導指出，內閣人事當中最受矚目、爭議最高的任命案14日將登場，國防部長被提名人赫塞斯(Pete Hegseth)將出席參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證會。雖然赫塞斯遭到質疑缺乏資歷、經驗不足，川普仍呼籲共和黨參議員團結一致，讓內閣人事盡快通過，聽證會將是川普與共和黨參議員之間關係的首場考驗。

報導指出，到了1月20日就職典禮時，川普執政團隊恐怕只有少數幾名首長通過任命。

參院共和黨團第二號人物貝拉索(John Barrasso)12日說，川普希望內閣人事盡快過關，特別是國安部門，如果民主黨企圖拖延程序，共和黨決定不眠不休，周末加班，讓人事案通過。

參院軍事委員會成員、民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)上周發出33頁長信給赫塞斯，內容包括70個問題。她在信中指出，赫塞斯昔日言行顯示無法有效領導國防部，無法給予美軍妥善支持。

報導指出，赫塞斯獲提名消息曝光之初，共和黨參議員頗為不安，後來赫塞斯到國會拜會且當面排除疑慮之後，共和黨參議員對於人事案過關則越來越有信心。南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說：「大家聽到他的說明之後，我想他們就會對他的能力感到更有信心。」

參院人事聽證會有時戲劇張力十足，但提名案無法過關的前例極少，過去36年只出現一次，前任德州聯邦參議員陶爾(John Tower)被提名出任老布希(George H.W. Bush)內閣國防部長，但表決時票數不足。

民主黨打算在聽證會上詢問被提名人如何兌現共和黨競選政見，包括協助勞工階級等，透過凸顯問題讓共和黨參院同僚降低對人事任命的支持。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「我們要讓大家看到這些人的真面目。」舒默表示，某些被提名人「黑料很多」。

共和黨 參議員 參院

上一則

WSJ：CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

下一則

Google Nest直播洛杉磯野火 災民即時監控自家燒了沒

延伸閱讀

WSJ：CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

WSJ：CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動
批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮
太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心
川普揚言併加拿大 加國91歲前總理籲各國「抵抗惡霸」

川普揚言併加拿大 加國91歲前總理籲各國「抵抗惡霸」

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼