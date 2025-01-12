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前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

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前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

世界新聞網王若馨／即時報導
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯（Mike Pence）透露了他與前上司、候任總統川普（Donald Trump）最近一次的對話內容。

這次互動發生在前總統吉米·卡特（Jimmy Carter）的國葬儀式上，地點位於華府國家大教堂。當川普走向座位時，他與潘斯握手並做了短暫交流。

影片來源：YouTube@ABC

潘斯在接受《今日基督教》（Christianity Today）Podcast訪談時表示：「他經過走道時向我致意。我站起來，伸出手。他握住我的手。我對他說：『恭喜你，總統先生』，他則回答：『謝謝你，麥可。』」

65歲的潘斯說，能夠與川普說上話讓他感到欣慰。自2020年大選爭議以來，兩人之間一直維持著緊張關係。川普當時因潘斯在2021年1月6日以參院議長身分認證選舉結果而對他不滿，並將自己的敗選部分歸咎於他。

在那次認證過程中，川普的支持者衝進國會大廈，部分人高喊「吊死潘斯」。

潘斯說：「昨天能有機會與總統對話，是我非常感激且樂見的事情。我特別感動於全國各地許多人看到我們握手後的反應。他們從這個握手中看到了希望——希望我們能從那些艱難的日子走出來。」

候任總統川普(右)與前副總統潘斯在卡特國葬儀式上握手。(美聯社)
候任總統川普(右)與前副總統潘斯在卡特國葬儀式上握手。(美聯社)

潘斯對主持人摩爾（Russell Moore）說：「這的的確確是我的期望。」

潘斯提及的「艱難的日子」，包括了他與川普之間一次冷淡的對話，反映出雙方的緊張關係。

《今日基督教》（Christianity Today）報導，在川普與潘斯任內最後的幾次對話中，身為虔誠教徒的潘斯曾提出為川普祈禱，但川普回答：「不必了。」

潘斯回憶說：「當時我對他說：『你知道嗎，有兩件事我們可能永遠無法達成共識。』」

「第一，我們可能永遠無法在我於1月6日根據憲法應履行的職責上達成共識。第二，我永遠不會停止為你祈禱。」

潘斯說，川普當時的回答是：「沒錯，麥可，永遠不要改變。」

這段對話反映了兩人在憲法和政治分歧上的堅持、潘斯的信仰和個人原則，以及川普對潘斯某種程度的認可。

潘斯也提及了在卡特葬禮上，前第二夫人凱倫·潘斯（Karen Pence）被拍到疑似對川普伉儷表現出冷淡態度。

潘斯表示：「關於這件事，你可能得問我妻子。不過，我們已經結婚44年了，她愛她的丈夫，而她的丈夫也深深尊重著她。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 參院 華府

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