我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：丹麥稱願同川普團隊 討論美在格陵蘭訴求

中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

Axios：丹麥政府稱願同川普團隊 討論美在格陵蘭島訴求

新華社華盛頓11日電
Axios報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論。圖為丹麥首相佛瑞德里克森。(路透)
Axios報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論。圖為丹麥首相佛瑞德里克森。(路透)

新聞網站Axios今日報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論，但拒絕將格陵蘭島出售給美國。

報導引述匿名消息人士的話說，丹麥政府希望避免與即將就職的川普政府發生公開衝突，要求川普團隊澄清川普近日一系列涉及格陵蘭島言論的準確含義。除出售格陵蘭島外，丹麥政府已準備好就美國在格陵蘭島的其他一切訴求與川普團隊進行討論。

據報導，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）10日在哥本哈根與格陵蘭島自治政府總理艾格德（Mute Egede）討論格陵蘭島問題。佛瑞德里克森在隨後召開的記者會上表示，自己提出要同川普會面。艾格德也表示願與川普會面，並強調「格陵蘭島是格陵蘭人的，我們既不想當丹麥人，也不想當美國人，我們想當格陵蘭人」。

2024年11月美國總統選舉以來，勝選的川普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。川普1月7日表示，出於對美國「經濟安全需要」考慮，他不會排除通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土等資源豐富。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

格陵蘭 川普 稀土

上一則

路透：中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

延伸閱讀

拜登卸任前夕民調支持率僅25% 慘輸川普第一任

拜登卸任前夕民調支持率僅25% 慘輸川普第一任
美中博弈 學者：川普占上風 或可保台海4年內沒戰爭

美中博弈 學者：川普占上風 或可保台海4年內沒戰爭
川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫
川普成重罪犯 可投票但禁擁槍 須把DNA樣本給犯罪資料庫

川普成重罪犯 可投票但禁擁槍 須把DNA樣本給犯罪資料庫

熱門新聞

第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃

好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃
洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離