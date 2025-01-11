Axios：丹麥政府稱願同川普團隊 討論美在格陵蘭島訴求

Axios報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論。圖為丹麥首相佛瑞德里克森。(路透)

新聞網站Axios今日報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普 的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭 島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論，但拒絕將格陵蘭島出售給美國。

報導引述匿名消息人士的話說，丹麥政府希望避免與即將就職的川普政府發生公開衝突，要求川普團隊澄清川普近日一系列涉及格陵蘭島言論的準確含義。除出售格陵蘭島外，丹麥政府已準備好就美國在格陵蘭島的其他一切訴求與川普團隊進行討論。

據報導，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）10日在哥本哈根與格陵蘭島自治政府總理艾格德（Mute Egede）討論格陵蘭島問題。佛瑞德里克森在隨後召開的記者會上表示，自己提出要同川普會面。艾格德也表示願與川普會面，並強調「格陵蘭島是格陵蘭人的，我們既不想當丹麥人，也不想當美國人，我們想當格陵蘭人」。

2024年11月美國總統選舉以來，勝選的川普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。川普1月7日表示，出於對美國「經濟安全需要」考慮，他不會排除通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土 等資源豐富。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：