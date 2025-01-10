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最高法院傾向維持TikTok禁令：19日前不賣就下架

就業報告澆熄降息期望 道指挫近700點 美股連跌兩周

最高法院傾向維持TikTok禁令：19日前不賣就在美下架

世界新聞網╱即時報導
自媒體作者10日在最高法院外，透過TikTok進行直播。(美聯社)
自媒體作者10日在最高法院外，透過TikTok進行直播。(美聯社)

最高法院10日就TikTok訴訟案聽取首次口頭辯論。經過大約2.5小時對該法律的爭論後，媒體普遍認為，法官似乎很可能會維持禁令，該禁令規定TikTok須在1月19日之前剝離中國母公司字節跳動，否則必須在美國下架。

多數大法官表示，他們認為美國國家安全問題應優先於公司和一群內容創作者的言論自由權益。CNN報導，許多法官似乎認為國會四月份批准的「出售或禁止」法律，不是主要涉及第一修正案的禁令，而是為了規範外國對企業的潛在控制所做的努力。

大多數大法官認為，如果TikTok使用非字節跳動的算法，法律將允許它繼續運營。而字節跳動作為一家中國公司，不享有美國的「第一修正案」權利。

首席大法官羅伯茨(John G. Roberts Jr.) 向TikTok的律師施壓，稱法院缺乏以第一修正案為由，推翻為了規範公司結構法律的先例。大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）表示：「法律並未要求TikTok必須關閉，而是字節跳動必須撤資。」

不過，在在周五的新聞發布會上，TikTok 的律師弗朗西斯科（Noel Francisco）卻充滿自信，他表示，「他們對雙方都提出了強烈質疑。」他說，「他們了解此案的重要性。我們非常希望能做出有利的決定。」除非最高法院採取行動阻止法律，否則TikTok將從1月19日開始「關閉」。

美聯社報導，中國駐美大使館10日發表聲明，批評美國政府動用國家力量打壓TikTok，並表示北京將「採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。」

使館發言人劉鵬宇表示，「美方從未發現TikTok威脅美國國家安全的證據，卻動用國家力量、濫用國家安全理由對其進行無理打壓，這不公平、不公正。」

TikTok 大法官 Amy Coney Barrett

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