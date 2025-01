國葬儀式 拜登：卡特教會我品格的力量大於任何權力

美國總統拜登日前宣布於1月9日為卡特舉行國葬儀式,不但全國降半旗30天,聯邦政府行政部門也在9日休息關閉。記者陳熙文/攝影

美國總統拜登 9日對已故前總統卡特(Jimmy Carter)發表悼詞,指卡特教會他品格的力量大於世間任何頭銜和權力。

卡特去年12月29日於喬治亞州 平原鎮(Plains)的家中過世,享嵩壽100歲;國葬儀式8日於華盛頓國家大教堂舉行,包括拜登、歐巴馬、柯林頓、小布希 和川普等前後任總統皆出席致意。

拜登日前宣布於1月9日為卡特舉行國葬儀式,不但全國降半旗30天,聯邦政府行政部門也在9日休息關閉。

拜登9日於儀式中發表悼詞說,他與卡特友情長跑近60年,自從1974年以參議員身分支持卡特競選總統,他最欣賞的就是卡特的品格。

拜登說,卡特的一生教會他,品格的力量大於任何世間上的頭銜和權力;那個力量的真諦在於了解到每個人都應該被尊嚴看待、被尊重,以及每個人都值得平等的機會。

拜登說,大家有責任不讓憎恨有地方滋生,必須站起來反抗世上最大的罪惡,那就是濫用權力。

拜登說,這與完美無干,畢竟沒有人是完美的,而是要捫心自問,做的事情是否正確、象徵什麼價值、什麼樣的價值能鼓舞靈魂?

拜登說,究竟是基於恐懼或希望、自我或慷慨?我們能否展現優雅?能否在最艱難的試煉中堅持信仰?「在我的眼中,對人類和美國最好的一面保持信仰,正是卡特生命陳述的故事。」(for keeping the faith with the best of humankind and the best of America is a story in my view, from my perspective, Jimmy Carter's life.)

拜登說,卡特的一生展現出如何做好工作、如何做好上帝和人們最善良、忠誠的僕人。

拜登說,大家都知道,卡特建立出前總統的模範,在卸任後對美國,乃至於世界都做出重大的改變;他呼籲年輕人,若在尋找人生的意義和目的,應研究卡特的例子。

拜登說,他想念卡特,但知道卡特九泉之下將與心愛的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)破鏡重圓,拜登因此得到安慰。

卡特的靈柩7日抵達華盛頓特區,於國會大廈供民眾瞻仰,成千上萬的民眾近日冒著低溫在國會大廈外排隊,向卡特致敬。

卡特靈柩於國葬儀式結束後,送返平原鎮,舉行私人葬禮;卡特遺體將安葬在故居附近,與羅莎琳地下長伴。