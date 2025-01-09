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紐約州上訴法院拒絕中止川普「封口費」案宣判

新華社紐約1月9日電
美國總統當選人川普。(美聯社)
美國總統當選人川普。(美聯社)

紐約州上訴法院9日作出決定，拒絕美國候任總統川普代理律師提出的中止川普「封口費」案宣判動議。

法庭文件說，由於紐約州上訴法院法官詹妮·里韋拉在審視這一動議後拒絕簽字，這一動議在該法院已經不處於「懸而未決」狀態。

川普代理律師8日同時向紐約州上訴法院和聯邦最高法院提出中止「封口費」案判決的動議，聯邦最高法院尚未就此作出決定。曼哈頓地區檢察官8日向紐約州上訴法院表示反對中止「封口費」案判決，認為提出中止判決的動議基於「毫無根據」的當選總統享有豁免權概念。

紐約州最高法院法官胡安·梅爾尚3日決定，于本月10日就「封口費」案作出判決。川普方面隨後就總統豁免權動議遭拒，在紐約州最高法院上訴法庭提起上訴。紐約州最高法院上訴法庭7日決定，拒絕川普方面提出的臨時中止「封口費」案宣判的請求。

美國紐約市一個由12人組成的陪審團在2024年5月30日裁定，川普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付13萬美元「封口費」一事，偽造商業記錄，違反紐約州相關法律，所涉34項刑事指控成立。該案判決日期最初定在2024年7月11日，後被推遲到11月26日，11月22日又被無限期推遲。12月16日，梅爾尚確定這一有罪裁定依然有效並拒絕撤銷該裁定。

紐約州 封口費 川普

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