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保守派大法官艾里托 證實與川普通話

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保守派大法官艾里托 證實與川普通話

記者顏伶如／即時報導
保守派大法官艾里托。(美聯社資料照)
保守派大法官艾里托。(美聯社資料照)

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)8日向福斯新聞網(Fox News)證實，7日曾與總統當選人川普通電話，但沒有討論川普律師團希望最高法院擋下「封口費」案刑期宣判的請求。

艾里托接受福斯新聞網主播布瑞姆(Shannon Bream)訪問時說：「前任助理李維(William Levi)拜託我接聽川普來電，討論出任政府職務的資格問題。我同意之後，隔天下午川普就打電話來了。」

艾里托表示，並沒有跟川普討論到川普律師團向最高法院提出的緊急動議，通電話時根本不知道川普律師團有此動作。他說，電話裡沒有討論最高法院曾經受理或將會受理的川普相關訴訟。

他表示，昔日助理求職時接受雇主評估過程裡，經常接到意見徵詢，這是例行程序。

李維2011年至2012年間擔任艾里托助理，川普第一任執政期間曾在司法部任職。

紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)訂於10日宣判川普「封口費」案34項重罪定罪刑期。川普律師團8日提出緊急動議，請求最高法院擋下「封口費」案刑期宣判。

非黨派最高法院監督組織「改善法院」(Fix the Court)執行主任羅斯(Gabe Roth)對美聯社指出，艾里托與川普通電話「明顯違反規定」。

羅斯指出，不管身分為何，所有人都不應該在法院之外，跟審理個人官司有關的法官或大法官進行體系外溝通。

曾經擔任前大法官史蒂文斯(John Paul Stevens)助理的蕭奧(Kate Shaw)對美國廣播公司(ABC)表示，大法官是助理的雇主，因此在前任員工求職時幫忙推薦不算違常，不論前任助理求職目標是學術工作、私人企業或政府職務。

紐約時報報導，為何川普親自為了助理任職事宜打電話給艾里托，而不是透過低階助理完成，則無法確知。

川普 大法官 封口費

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